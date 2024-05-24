Большие планы УСТЭК: как и где пройдет летняя ремонтная кампания

Летом 2024 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, капитально отремонтируют 26 линейных объектов в границах улиц Рижская — Пермякова — Севастопольская, Геологоразведчиков — Пермякова — Тульская, на улице Холодильной и во дворах домов № 5, 7 по ул. Моторостроителей. В общей сложности на 26 участках будет заменено более 8 км тепловых сетей. Одними из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2024 года стали участки по улице Загородной. Работы по замене 355 м тепловой сети и 45 м сети горячего водоснабжения начались с середины мая, в этот же период начался капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Максима Горького.