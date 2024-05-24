Большие планы УСТЭК: как и где пройдет летняя ремонтная кампания

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Летом специалисты проводят испытания тепловых сетей на прочность и плотность, реконструкцию тепловых сетей и котельных, капитальный ремонт трубопроводов. Всю эту масштабную работу можно провести только в межотопительный период, чтобы осенью и зимой жители города и все социальные учреждения были обеспечены качественным ресурсом. На сегодняшний день УСТЭК обслуживает 850 км. тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Реализация ремонтной кампании проходит в соответствии со сводным годовым планом вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год, который утверждается администрацией города.
20 мая начался первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность. Всего в течение лета их будет 7. Если гидравлические испытания проводятся не более 14 дней, а по сложившейся практике и раньше — за 12 дней, то обширные капитальные ремонты и реконструкции требуют гораздо больше времени, от месяца до 2,5 месяцев, и зависят от протяженности и сложности ремонтируемого участка. Например, некоторые участки трубопроводов размещаются под проезжими частями, требуют частичного перекрытия движения транспорта и потому проводятся в несколько этапов, чтобы не создавать пробок. Мы призываем жителей с пониманием отнестись к проводимым работам, потому что ежегодная замена устаревших труб и тепломагистралей помогает сократить количество повреждений в отопительном периоде и обеспечить высокое качество услуг теплоснабжения, — отметил главный инженер УСТЭК Николай Бяков.
Летом 2024 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, капитально отремонтируют 26 линейных объектов в границах улиц Рижская — Пермякова — Севастопольская, Геологоразведчиков — Пермякова — Тульская, на улице Холодильной и во дворах домов № 5, 7 по ул. Моторостроителей. В общей сложности на 26 участках будет заменено более 8 км тепловых сетей. Одними из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2024 года стали участки по улице Загородной. Работы по замене 355 м тепловой сети и 45 м сети горячего водоснабжения начались с середины мая, в этот же период начался капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Максима Горького.
В начале июня начнутся работы по ремонту самого протяженного объекта 2024 года в районе улиц Рижская — Севастопольская — Пермякова, там заменят 785 м трубопровода. В том числе будут отремонтированы тепловые сети на улицах Пермякова, Куйбышева, Федюнинского, Короленко — Грибоедова, Пермякова — Текстильная, Декабристов — Интернациональная, Монтажников, Чернышевского, Геологоразведчиков, Быкова — А. Замкова, Школьная. В июле начнут ремонт тепловых сетей в районе улиц Красных зорь, Моторостроителей, Стахановцев, Широтная.
В рамках благоустройства дворовых территорий будет проведено 14 капитальных ремонтов тепловых сетей в районе ул. 50 лет Октября, на участке улиц 50 лет Октября — Одесская, на ул. Геологоразведчиков, Олимпийской, Мельникайте, Свободы, Московском тракте, Свердлова, Немцова, Малыгина, Попова, Ленина, 50 лет ВЛКСМ. Для минимизации неудобства для жителей работы по замене участков трубопроводов специалисты стараются проводить одновременно с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
9 участков трубопроводов и тепловых сетей общей протяженностью более 2 километров будут реконструированы в 2024 году. Первые работы уже проходят на улицах Орджоникидзе — Советская, проезде Заречном, Одесской, 50 лет Октября. Начались работы по реконструкции самого протяжённого трубопровода диаметром 500 мм на ул. Самарцева. Уже в июне подрядные организации УСТЭК приступят к замене трубопровода диаметром 700 мм на Мельникайте, 500 мм по ул. Коммунистической, Домостроителей. Кроме этого, будут реконструированы 2 муниципальные котельные № 13 и № 28.
Во время реконструкции по ул. Домостроителей, которая связана с увеличением диаметра трубопровода, будет изменен вид прокладки тепловой сети с надземной на подземную, что не только повысит качество услуг для жителей этого района, но и улучшит визуальный облик города.
При планировании ремонтной кампании в приоритетном порядке рассматриваются те участки трубопровода, которые являются самыми изношенными и на которых были зафиксированы технологические повреждения в отопительном периоде. В этом году такими улицами стали Самарцева, Рижская, Геологоразведчиков. Важными критериями, в том числе, являются тепловая нагрузка, подключенная посредством ремонтируемой тепловой сети, срок эксплуатации трубопровода, наличие предписаний, нарушение нормативных требований к прокладке трубопроводов и наличие подключенных социально значимых детских, образовательных и медицинских учреждений.
Основную часть работ при капитальных ремонтах и реконструкциях осуществляют подрядные организации. Для УСТЭК главное при проведении работ — это надежность и высокое качество поставляемого оборудования и комплектующих материалов, поэтому уже не первый год компания сотрудничает с проверенными поставщиками. Например, новые трубы в ППУ-изоляции на протяжении 3 лет поставляет ООО «КЗЭТ» (г. Курган), запорную арматуру (краны шаровые, затворы дисковые, электроприводы) — ООО «ТД „ЛД“», сильфонные компенсаторы — ООО «НПО Компенсатор» и ООО «НПК». По фасонным изделиям в ППУ-изоляции в последние годы УСТЭК сотрудничает с ООО «СМИТ-Ярцево», ООО «ПЗПТ», ООО «ПК „Трубопром“».
УСТЭК планомерно обновляет и модернизирует систему теплоснабжения Тюмени, улучшая качество предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. За летнюю ремонтную кампанию прошлых лет УСТЭК было капитально отремонтировано порядка 98 км тепловых сетей Тюмени, возведены 3 новые блочно-модульные котельные установки и еще 6 реконструированы, построена 1 подкачивающая насосная станция и 1 реконструирована.