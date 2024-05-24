Более двух десятков самокатчиков попали в ДТП в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По данным ведомства, автоинспекторы ежедневно поводят рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения электросамокатчиками. В ГИБДД рекомендуют тюменцам повторить ПДД и соблюдать их на дорогах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в течение дня введены скоростные ограничения для самокатчиков. Максимальная скорость передвижения не должна превышать 15 км/ч. Ограничения действуют в связи с проведением массовых мероприятий, связанных с последним звонком в городских школах.