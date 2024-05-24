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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

В Тюменской области 25 электросамокатчиков попали в ДТП

Более двух десятков самокатчиков попали в ДТП в Тюменской области

24 мая 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Тюменской области 25 электросамокатчиков попали в ДТП

С начала года на дорогах региона произошло 25 аварий с участием самокатчиков. Большая часть из них была на арендованных СИМ. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.
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ДТП

По данным ведомства, автоинспекторы ежедневно поводят рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения электросамокатчиками. В ГИБДД рекомендуют тюменцам повторить ПДД и соблюдать их на дорогах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в течение дня введены скоростные ограничения для самокатчиков. Максимальная скорость передвижения не должна превышать 15 км/ч. Ограничения действуют в связи с проведением массовых мероприятий, связанных с последним звонком в городских школах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#ПДД#Нарушения ПДД#Электросамокаты
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