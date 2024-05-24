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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:34

В Тобольском районе во время противопаводковых работ нашли боевой снаряд

Артиллерийский снаряд мощностью 1 кг тротила нашли рядом с тюменской деревней

24 мая 2024, 10:29
Фото: Росгвардия

В Тобольском районе во время противопаводковых работ нашли боевой снаряд

Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны обнаружили в Тобольском районе на этой неделе во время проведения работ по строительству временных противопаводковых насыпей. Боеприпас обнаружили недалеко от деревни Сабанаки (Ворогушинское сельское поселение).

Мощность заряда снаряда в тротиловом эквиваленте составила один килограмм. На место происшествия были вызваны силовики, которые утилизировали опасный предмет, пишет Ура.Ру со ссылкой на собственный источник.

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что боеприпас со следами сильнейшей коррозии представлял опасность для окружающих.

«Снаряд вывезли на на полигон с соблюдением необходимых мер безопасности и уничтожили», — сообщили в Росгвардии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на территории одного из дачных обществ во время проведения земляных работ нашли минометную мину. Боеприпас, представлявший опасность, обнаружил местный житель. На место ЧП были вызваны силовики, мину вывезли на спецполигон и уничтожили.

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