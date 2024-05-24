Артиллерийский снаряд мощностью 1 кг тротила нашли рядом с тюменской деревней

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Мощность заряда снаряда в тротиловом эквиваленте составила один килограмм. На место происшествия были вызваны силовики, которые утилизировали опасный предмет, пишет Ура.Ру со ссылкой на собственный источник.
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что боеприпас со следами сильнейшей коррозии представлял опасность для окружающих.
«Снаряд вывезли на на полигон с соблюдением необходимых мер безопасности и уничтожили», — сообщили в Росгвардии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на территории одного из дачных обществ во время проведения земляных работ нашли минометную мину. Боеприпас, представлявший опасность, обнаружил местный житель. На место ЧП были вызваны силовики, мину вывезли на спецполигон и уничтожили.