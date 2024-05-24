Артиллерийский снаряд мощностью 1 кг тротила нашли рядом с тюменской деревней

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на территории одного из дачных обществ во время проведения земляных работ нашли минометную мину. Боеприпас, представлявший опасность, обнаружил местный житель. На место ЧП были вызваны силовики, мину вывезли на спецполигон и уничтожили.