101 приз был разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Стать участником было очень просто, достаточно было выполнить два условия:
Все выполнившие эти условия автоматически становились участниками акции, а это 4480 добросовестных потребителей. По всем участникам был подготовлен реестр единых лицевых счетов, по которому в прямом эфире Вконтакте с помощью генератора случайных чисел были определены победители акции.
Первые 80 победителей получили приз с номиналом 1000 рублей на лицевой счет по услуге «Центральное отопление». В их список вошли лицевые счета под номером: 12013027, 12453293, 12843362, 12020558, 12024560, 1272476, 12336100, 12999043, 12640579, 12339956, 11945872, 12790952, 1206151, 12340964, 12591735, 12911902, 12986450, 12354355, 12679082, 1632329, 12062058, 12257328, 12806055, 12257162, 11981249, 11991056, 12820785, 12844224, 11972370, 1140623, 12878327, 1631759, 11946760, 1196810, 12547317, 13004092, 12644742, 1626594, 1209746, 12884974, 12882144, 12256452, 1272747, 12276068, 11976073, 12582604, 12922494, 12690645, 1621879, 1629317, 12543894, 1707492, 12601791, 12604653, 12805050, 12950260, 1195142, 12483395, 12763254, 12882078, 1636485, 12181806, 10021350, 12249577, 13019967, 12276614, 12842582, 1786640, 10037328, 1164347, 12589309, 12270142, 12950495, 10034328, 12936555, 12260540, 1062545, 12750763, 11951316, 12643526.
Далее розыгрыш проводился среди 20 участников. Они получили денежный приз в сумме 2000 рублей. Денежные средства также будут зачислены на лицевой счет по услуге «Центральное отопление». В число победителей вошли следующие лицевые счета: 11978564, 11874223, 12679142, 12580357, 12323123, 1788430, 12329992, 12933795, 12726425, 1208275, 12571521, 1198606, 1245160, 1785567, 12056907, 12994033, 12842370, 12586343, 12292271, 1082923.
Завершили розыгрыш основным призом этой акции, а именно смартфоном Samsung Galaxy S21 FE 5G. Его выиграл участник с лицевым счетом 12735160.
АО «УСТЭК» сообщит всем победителям акции о выигрыше через уведомление посредством мессенджера (Viber, WhatsАpp, Telegram), оповещением в личном кабинете, по электронной почте, а в случае невозможности информирования по контактному телефону, победитель, чей лицевой счет выиграл, может обратиться за призом самостоятельно: через телефон контакт-центра +7 (3452) 38-62-00, эл. почту [email protected] или виртуальную приемную на сайте https://ao-ustek.ru/.
Сведения о зачислении денежных средств на лицевые счета победителей по услуге «Центральное отопление» будут переданы в ОАО «ТРИЦ» до 20.06.2024. Передача смартфона состоится в будние дни до 07.06.2024.
АО «УСТЭК» поздравляет всех победителей! А нашим клиентам желает следить за новостями и оплачивать коммунальные счета вовремя. Быть может, именно вы станете следующими призерами наших полезных инициатив. Запись прямого эфира доступна на сайте компании ao-ustek.ru и на странице сообщества Вконтакте.