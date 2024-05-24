101 приз был разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

АО «УСТЭК» сообщит всем победителям акции о выигрыше через уведомление посредством мессенджера (Viber, WhatsАpp, Telegram), оповещением в личном кабинете, по электронной почте, а в случае невозможности информирования по контактному телефону, победитель, чей лицевой счет выиграл, может обратиться за призом самостоятельно: через телефон контакт-центра +7 (3452) 38-62-00, эл. почту [email protected] или виртуальную приемную на сайте https://ao-ustek.ru/.