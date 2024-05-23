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В Москве запретили строить квартиры менее 28 «квадратов»

В Москве запретили строить квартиры менее 28 «квадратов»

23 мая 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Москомэкспертиза ввела новые правила, запрещающие строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующие предписания уже разосланы застройщикам.

Как пишет newkhakasiya.online, для двухкомнатных квартир минимальная площадь теперь должна составлять 44 квадратных метра. Власти подчеркнули, что будут контролировать соблюдение этих норм. Важно отметить, что данное требование не распространяется на проекты, которые уже получили разрешение на строительство.

Несмотря на положительный характер этой инициативы, следует отметить, что многие покупатели выбирали маленькие однокомнатные квартиры и студии не ради комфорта, а из-за финансовых ограничений. В Москве цены на жилье растут быстрее уровня инфляции, что делает его всё менее доступным для многих граждан.

#Общество
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