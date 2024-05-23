В Москве запретили строить квартиры менее 28 «квадратов»

Несмотря на положительный характер этой инициативы, следует отметить, что многие покупатели выбирали маленькие однокомнатные квартиры и студии не ради комфорта, а из-за финансовых ограничений. В Москве цены на жилье растут быстрее уровня инфляции, что делает его всё менее доступным для многих граждан.