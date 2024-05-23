В Москве запретили строить квартиры менее 28 «квадратов»

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как пишет newkhakasiya.online, для двухкомнатных квартир минимальная площадь теперь должна составлять 44 квадратных метра. Власти подчеркнули, что будут контролировать соблюдение этих норм. Важно отметить, что данное требование не распространяется на проекты, которые уже получили разрешение на строительство.
Несмотря на положительный характер этой инициативы, следует отметить, что многие покупатели выбирали маленькие однокомнатные квартиры и студии не ради комфорта, а из-за финансовых ограничений. В Москве цены на жилье растут быстрее уровня инфляции, что делает его всё менее доступным для многих граждан.