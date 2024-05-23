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В Тюмени 23 мая пройдут ЕГЭ по химии, литературе и географии

Тюменские выпускники-стобалльники получат по 100 тысяч рублей

23 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Тюмени 23 мая пройдут ЕГЭ по химии, литературе и географии

Тюменские выпускники, получившие в этом году на Едином государственном экзамене 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«У вас начинается очень важный этап в жизни. Прекрасно помню, как я, выпускник 1991 года, сдавал выпускные экзамены в школе. Много готовился и, конечно, сильно переживал. Но я уверен, что у вас все получится. Вы готовились к этому испытанию много лет, и осталось совсем немного — показать все свои знания. Напоминаю, что ребята, поучившие на ЕГЭ 100 баллов, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», — отметил глава региона.

Сдача первых ЕГЭ в Тюменской области началась с сегодняшнего дня. 23 мая экзамены сдают выпускники, выбравшие в качестве предметов на выбор географию, литературу и химию. На следующей неделе ребята будут давать ЕГЭ по русскому языку. Всего в этом году в Тюменской области ЕГЭ сдадут более 11 тысяч выпускников.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце июня в Тюмени на набережной реки Тура состоится традиционный общегородской выпускной. Мероприятие запланировано на 20 июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экзамены#ЕГЭ#Выпускники
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