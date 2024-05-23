Тюменские выпускники-стобалльники получат по 100 тысяч рублей

Сдача первых ЕГЭ в Тюменской области началась с сегодняшнего дня. 23 мая экзамены сдают выпускники, выбравшие в качестве предметов на выбор географию, литературу и химию. На следующей неделе ребята будут давать ЕГЭ по русскому языку. Всего в этом году в Тюменской области ЕГЭ сдадут более 11 тысяч выпускников.