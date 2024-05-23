Спасатели достали из Туры тело мужчины, которого искали две недели

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
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Updated Сегодня, 16:37
Труп обнаружили в районе Мыс областной столицы сегодня, 23 мая. По предварительной информации, утонувшим является местный житель, который пропал 10 мая.
«Все обстоятельства произошедшего, причины, по которым гражданин оказался в воде, выясняют органы предварительного следствия», — прокомментировал заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Аксарин.
По информации источника «Нашего города», знакомого с ситуацией, пропавшим является Сергей Попцов, который пропал две недели назад. Сегодня поисковой отряд сообщил, что тело мужчины нашли, но причины смерти озвучивать не стали.
Специалист также напомнил жителям региона о правилах безопасности на водоемах и призвал к их неукоснительному соблюдению. В региональном следственном управлении СК происшествия пока никак не комментировали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропал 48-летний мужчина-инвалид.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли мертвым 38-летнего мужчину, которого искали две недели.