Счет в пользу инвесторов

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С началом 2024-го последовало важное изменение: на смену счетам 1-го и 2-го типа пришел новый ИИС-3. Его можно пополнять на любую сумму, и он позволяет пользоваться двумя налоговыми льготами сразу. В «БКС Мир инвестиций», где в последние месяцы клиенты открывают до 40% индивидуальных инвестсчетов от общего количества по рынку, рассказали, как эффективно использовать новый инструмент.
В конце марта Госдума согласовала налоговые льготы по ИИС-3. Как отмечено в пояснительной записке, новый тип счета вводится «в целях создания дополнительных финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и притока инвестиций».
До 2024 года инвесторы могли открывать ИИС двух типов. Первый давал возможность получать налоговый вычет — 13% с вложенной суммы, но в пределах 52 тыс. рублей в год (при условии, что владелец счета уплатил столько же или больше налогов). Второй тип не давал вычета, но освобождал от налога с прибыли на проданные активы. В обоих случаях для получения льготы нужно было держать счет не менее трех лет, не выводить с него деньги и приобретенные ценные бумаги. При этом было ограничение в 1 млн рублей по максимальной сумме, которую можно хранить на ИИС.
Открытые до 2024 года счета первого и второго типов продолжат действовать по старым правилам до истечения срока, но всем инвесторам, которые приходят на рынок с января, к открытию доступен только усовершенствованный ИИС-3.
Третий тип объединяет в себе преимущества «предшественников», позволяя при соблюдении несложных правил возвращать НДФЛ до 60 тыс. рублей (при налогообложении по 15%-ной ставке, при 13% — до 52 тыс. рублей) с внесенной суммы раз в год и не платить налог на доход в пределах 30 млн рублей после закрытия счета. Это приятное дополнение к результату инвестиций, и мы видим живой интерес к обновленному инструменту, — пояснила руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.
По ее словам, среди клиентов БКС динамика по открытию новых ИИС сопоставима с показателями предыдущего года, а в некоторые месяцы даже превышает аналогичные периоды 2023-го.
Новый тип ИИС имеет несколько важных особенностей. Пополнять его теперь можно на любую сумму, а минимальный срок владения счетом для получения налоговых льгот вырос до пяти лет. На льготный счет нельзя приобретать зарубежные активы, зато открыт весь российский рынок, включая акции новых перспективных компаний, которые все активнее выходят на IPO.
Очевидным преимуществом ИИС-3 для инвесторов является отсутствие ограничений по сумме пополнения.
Чем больше сумма на счете, тем больше и возможностей для диверсификации. А спектр доступных активов весьма обширен. Теперь ИИС интересен не только тем, кто недавно начал приобщаться к фондовому рынку, но и более опытным инвесторам, обладающим немалым капиталом, — отметила Лилия Денежка.
Чем солиднее инвестиционный портфель, тем проще планировать на долгосрочную перспективу и распределять вложения по разным активам, снижая свои риски. Потенциальный доход при этом освобождается от налогов.
Мы проводили клиентское исследование и выяснили, что около половины квалифицированных инвесторов в БКС имеют индивидуальный инвестиционный счет. Доля эта наверняка будет расти — ИИС в новой версии, по нашим наблюдениям, стал более востребованным инструментом у людей с опытом, знаниями и существенными суммами, — рассказала Лилия Денежка.
Согласно данным Мосбиржи, оборот по ИИС в марте 2024 года вырос на 23% по сравнению с мартом 2023 года и составил 221,8 млрд рублей. В структуре оборота 76% — сделки с акциями, 9% — с облигациями и 15% — с паями фондов. И это логично, ведь акции лучше всего показывают себя на длинном горизонте, а индивидуальный инвестиционный счет как раз рассчитан на долгосрочные инвестиции.
Рынок российских акций показывает хорошую динамику, обновляя максимумы с начала 2022 года и имея при этом солидный потенциал роста. Индекс Мосбиржи на горизонте года может достичь 4000 пунктов с учетом дивидендов, — заявил представитель «БКС Мир инвестиций».
У таких прогнозов есть основания, в частности — ожидание щедрых дивидендов, появление новых акций из перспективных отраслей, уверенные финансовые показатели многих компаний, экономический рост в стране, относительная изолированность отечественного рынка от влияния внешнего негатива.
Увеличение срока, необходимого для получения налоговых льгот по ИИС, нацелено на дальнейшее развитие культуры долгосрочного инвестирования в России. На практике, как утверждают эксперты, такой счет может быть оптимальным инструментом для накопления на финансовую цель на горизонте от 5 лет.
Индивидуальный инвестсчет будет постепенно удлиняться по сроку. Так, c 2027 года его нужно будет открывать минимум на 6 лет для получения льготы, с 2028-го — на 7 лет и так вплоть до 10 лет. Инструмент для долгосрочных накоплений, несомненно, будет пользоваться спросом, позволяя использовать двойной налоговый стимул от государства и максимизировать тем самым результат инвестиций. Например, ИИС может быть хорошей основой личного пенсионного плана, — считает Лилия Денежка.
Затягивать с открытием счета не стоит.
Если у вас нет ИИС, имеет смысл открыть его, даже если вы пока не собираетесь активно пользоваться — это легко сделать в приложении. Так вы зафиксируете дату, с которой будет отсчитываться срок минимального владения счетом для получения права на вычеты». В то же время эксперт подчеркивает, что вложения на фондовом рынке сопряжены с риском, а досрочно выводить средства со счета с сохранением льгот нельзя. Поэтому инвестировать рекомендуется свободные сбережения — те, которые не понадобятся в обозримом будущем, — резюмировала Лилия Денежка.