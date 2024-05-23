Счет в пользу инвесторов

До 2024 года инвесторы могли открывать ИИС двух типов. Первый давал возможность получать налоговый вычет — 13% с вложенной суммы, но в пределах 52 тыс. рублей в год (при условии, что владелец счета уплатил столько же или больше налогов). Второй тип не давал вычета, но освобождал от налога с прибыли на проданные активы. В обоих случаях для получения льготы нужно было держать счет не менее трех лет, не выводить с него деньги и приобретенные ценные бумаги. При этом было ограничение в 1 млн рублей по максимальной сумме, которую можно хранить на ИИС.