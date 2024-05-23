Продажи кроссоверов XCITE стартуют в Тюмени через неделю

Posted 23 мая, 05:51
Published 23 мая, 05:51
Modified 23 мая, 05:53
Updated 23 мая, 05:53
По предварительным данным, в Тюмень XCITE X-Cross 7 поступят в течение недели. Продавать авто будут три дилера (адреса всех трех совпадают с адресами автосалонов LADA). Какой будет стоимость отечественной новинки — пока неизвестно.
По информации некоторых российских продавцов нового бренда, XCITE X-Cross 7 будет дешевле на 250 тысяч рублей Chery Tiggo 7 PRO, стоимость которой варьируется от 2,5 до 2,7 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Автомобили XCITE, представляют из себя кроссоверы. По словам представителей бренда, авто подойдет для активного отдыха с семьей или в большой компании.
«XCITE — современный кроссовер. Наружные зеркала заднего вида оснащены электрорегулировкой, указателями бокового поворота, электроприводом складывания и обогрева. Светодиодные фары обеспечивают отличную обзорность и стабильно работают при любой погоде. Панорамная крыша с электроприводом и защитной шторкой дарит новые ощущения от поездок», — указано в описании на официальном сайте.
Также отмечено, что авто оснащено турбированным двигателем и современной конструкцией вариатора, что обеспечивают отличную динамику и плавность хода. Мощность — 147 л. с. Расход топлива составляет 6,6 л на 100 км, что является одним из самых низких показателей в классе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали иномарки из Китая. Цены на авто в среднем увеличились на 60 тысяч рублей — до 1,2 миллиона.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84