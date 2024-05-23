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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени

На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени

23 мая 2024, 18:09
Фото: 1MI
На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени
Говорят, в Сибири медведи по улицам ходят. Миф или нет? Проверьте, отправившись по маршруту «Медведь» в Тюмени.

Первый пункт назначения — пруд Оловянникова. Искусственный водоем разбил еще купец Колокольников, здесь находилась его усадьба. Остатки былой роскоши угадываются в посадках, выполненных по всем канонам паркового искусства. Есть здесь аллея деревьев-великанов, и даже экзотические экземпляры. Обязательно найдите дальневосточную черемуху Шренка. Узнаете ее по необычной гладкой коре. Почему, спросите вы, пруд не носит имя купца? Все потому, что в советское время в усадьбе располагался санаторий им. Оловянникова. Поэтому так и назвали водоем.

Фото: 1MI

Сейчас это место уже не обладает прежним лоском, чего не скажешь о следующей точке нашего маршрута — Затюменском экопарке. До революции у купца Колокольникова здесь был загородный дом, его семья следила за этим участком леса. Поместье не сохранилось, но парк на месте. После реконструкции он обрел современный дизайн, появились креативные детские площадки и даже мини-метеостанция для детей.

Фото: 1MI

Все постройки выполнены из натуральных материалов. Все-таки парк экологический, да и находится в природоохранной зоне, где даже курить запрещено. Но это не значит, что бежать вам придется по лесной тропе. Для спортсменов есть специально оборудованные дорожки. Если не сойдете с дистанции, встретите кабана и медведя. Без паники. Это арт-объекты — деревянные скульптуры, выполненные из дерева. На этом маршрут завершается, можно в размеренном темпе прогуляться по лесопарку.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 2,34 км
  • Время прохождения: 25 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет для начинающих бегунов
На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени
Видео: 1MI
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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