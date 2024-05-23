На встречу с медведем! #Кудабежать открывает новые места в Тюмени

Все постройки выполнены из натуральных материалов. Все-таки парк экологический, да и находится в природоохранной зоне, где даже курить запрещено. Но это не значит, что бежать вам придется по лесной тропе. Для спортсменов есть специально оборудованные дорожки. Если не сойдете с дистанции, встретите кабана и медведя. Без паники. Это арт-объекты — деревянные скульптуры, выполненные из дерева. На этом маршрут завершается, можно в размеренном темпе прогуляться по лесопарку.