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На перекрестке в Тобольске сбили школьника

На перекрестке в Тобольске сбили 10-летнего школьника

23 мая 2024, 06:49
Фото: ГИБДД Тюменской области

На перекрестке в Тобольске сбили школьника

Мальчик пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора. С травмами он доставлен в больницу.
Сюжет
Дети

Сегодня на перекрестке Октябрьской и Радищева в Тобольске водитель «Лады Калины» сбил 10-летнего школьника. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Червишево 7-летний ребенок попал под колеса «Газели». Мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой.

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#Любовь Селезнева#Происшествия#Дети#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Школьники#Авария#Тобольск
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