На перекрестке в Тобольске сбили 10-летнего школьника

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Сегодня на перекрестке Октябрьской и Радищева в Тобольске водитель «Лады Калины» сбил 10-летнего школьника. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Червишево 7-летний ребенок попал под колеса «Газели». Мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой.