МСП в туризме привлекут 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Исаевич подчеркнул, что для стимулирования роста туриндустрии и обновления гостиничных объектов Корпорация МСП установила отдельный лимит по «зонтичным» поручительствам, что позволит небольшим компаниям привлечь финансирование в размере 30 миллиардов рублей до конца текущего года, пишет ria.ru.
Согласно пресс-релизу Корпорации МСП, поручительства предоставляются предприятиям с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже распределены между такими банками, как Сбербанк, Альфа-Банк, МСП Банк и Промсвязьбанк.
Михаил Мишустин отметил значимость дальнейшего расширения поддержки для малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что МСП могут занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний, и добиться успеха при условии получения необходимой поддержки.