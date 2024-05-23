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МСП в туризме привлекут 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

МСП в туризме привлекут 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

23 мая 2024, 06:38
Фото: 1MI
Малый и средний бизнес в сфере туризма сможет получить дополнительные кредиты на сумму 30 миллиардов рублей под «зонтичные» поручительства. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Исаевич подчеркнул, что для стимулирования роста туриндустрии и обновления гостиничных объектов Корпорация МСП установила отдельный лимит по «зонтичным» поручительствам, что позволит небольшим компаниям привлечь финансирование в размере 30 миллиардов рублей до конца текущего года, пишет ria.ru.

Согласно пресс-релизу Корпорации МСП, поручительства предоставляются предприятиям с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже распределены между такими банками, как Сбербанк, Альфа-Банк, МСП Банк и Промсвязьбанк.

Михаил Мишустин отметил значимость дальнейшего расширения поддержки для малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что МСП могут занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний, и добиться успеха при условии получения необходимой поддержки.

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