«Морду снесло»: В ДТП с фурой на тюменской трассе разбился «Порше»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По предварительной информации, ДТП произошло в среднем ряду на трассе по дороге в областную столицу, не доезжая поста дорожно-патрульной службы.
«Порше снесло морду. Затруднений в движении на трассе нет», — поделились информацией читатели.
Как рассказали корреспонденту нашего издания в региональной Госавтоинспекции, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем иномарки. Он получил травму головы.
Ранее «Наш город» писал, что Участник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным