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Водитель «Порше» получил травму головы в ДТП на тюменской трассе

«Морду снесло»: В ДТП с фурой на тюменской трассе разбился «Порше»

23 мая 2024, 10:56
Фото: nashgorod.ru

Водитель «Порше» получил травму головы в ДТП на тюменской трассе

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием дорогой иномарки и фуры. Кадры дорожно-транспортного происшествия прислали в редакцию читатели «Нашего города».
Сюжет
ДТП

По предварительной информации, ДТП произошло в среднем ряду на трассе по дороге в областную столицу, не доезжая поста дорожно-патрульной службы.

«Порше снесло морду. Затруднений в движении на трассе нет», — поделились информацией читатели.

Как рассказали корреспонденту нашего издания в региональной Госавтоинспекции, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем иномарки. Он получил травму головы.

Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» писал, что Участник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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