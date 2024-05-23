Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 64%

За первые четыре месяца 2024 года в области было открыто более четырех тысяч вакансий с подработкой, что на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Медианная зарплата в таких вакансиях выросла за год на 36% — до 55 тысяч рублей.