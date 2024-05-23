Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 64%

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:52
За апрель и неполный май количество вакансий с подработкой в Тюменской области увеличилось на 64% относительно марта. На данный момент в регионе открыто около 1.5 тысячи таких вакансий, рассказали аналитики hh.ru.
В 63% вакансий предлагается подработка от четырех часов в день, в 56% — по вечерам, в 48% — по выходным. Аналитики отметили, что разные типы подработки могут быть указаны в одной и той же вакансии.
Чаще всего вакансии с подработкой можно найти в отрасли розничной торговли, в IT-компаниях, в образовательных учреждениях и компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Летняя подработка чаще всего встречается в строительстве и сельском хозяйстве.
«У сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определённую компанию изнутри. Кроме того, сезонная подработка расширяет профессиональную географию — работать и заводить новые полезные знакомства можно в разных городах. Среди недостатков — такая занятость не гарантирует высокий заработок. Всё зависит от отрасли и самого работодателя. Кроме того, сезонная работа не подойдёт тем, кто привык к предсказуемости в каждом рабочем дне и не очень любит перемены. Должность на один сезон не предполагает плавного погружения в работу и постепенной раскачки, придётся осваиваться быстро», — отметила руководитель hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
За первые четыре месяца 2024 года в области было открыто более четырех тысяч вакансий с подработкой, что на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Медианная зарплата в таких вакансиях выросла за год на 36% — до 55 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать на почтовом складе в Израиле. За это им готовы платить до 370 тысяч рублей.