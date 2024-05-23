nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Тюменские компании стали чаще искать сотрудников на подработку

Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 64%

23 мая 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские компании стали чаще искать сотрудников на подработку

Обычно работодатели предлагают подработку по вечерам, выходным или от четырех часов. Причем разные варианты могут быть указаны в одной и той же вакансии.

За апрель и неполный май количество вакансий с подработкой в Тюменской области увеличилось на 64% относительно марта. На данный момент в регионе открыто около 1.5 тысячи таких вакансий, рассказали аналитики hh.ru.

В 63% вакансий предлагается подработка от четырех часов в день, в 56% — по вечерам, в 48% — по выходным. Аналитики отметили, что разные типы подработки могут быть указаны в одной и той же вакансии.

«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Узнать подробнее

Чаще всего вакансии с подработкой можно найти в отрасли розничной торговли, в IT-компаниях, в образовательных учреждениях и компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Летняя подработка чаще всего встречается в строительстве и сельском хозяйстве.

«У сезонной подработки есть свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить возможность попробовать себя в новой роли и изучить определённую компанию изнутри. Кроме того, сезонная подработка расширяет профессиональную географию — работать и заводить новые полезные знакомства можно в разных городах. Среди недостатков — такая занятость не гарантирует высокий заработок. Всё зависит от отрасли и самого работодателя. Кроме того, сезонная работа не подойдёт тем, кто привык к предсказуемости в каждом рабочем дне и не очень любит перемены. Должность на один сезон не предполагает плавного погружения в работу и постепенной раскачки, придётся осваиваться быстро», — отметила руководитель hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Узнать подробнее

За первые четыре месяца 2024 года в области было открыто более четырех тысяч вакансий с подработкой, что на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Медианная зарплата в таких вакансиях выросла за год на 36% — до 55 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать на почтовом складе в Израиле. За это им готовы платить до 370 тысяч рублей.

Читайте также:
Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в ТюмениПочти 100 работников в Тюменской области попадут под сокращение с начала летаУчастник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Поиск работы#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Вчера, 06:01
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Вчера, 06:57
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Вчера, 09:06
Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Вчера, 11:20
Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?
Вчера, 10:33
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Вчера, 04:05
"