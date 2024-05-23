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Updated Сегодня, 12:29

Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи

Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи

23 мая 2024, 12:27
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Власти, военнослужащие и добровольцы помогают вернуть мирную жизнь на подшефную территорию.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе встречи с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Турчаком рассказал, как регион помогает восстанавливать подшефную территорию — Волновахский район (ДНР). Так, за два года силами ямальских специалистов удалось восстановить 200 домов и 50 социальных объектов. В их число вошли школы, детские сады и больничный городок.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В этом году северяне начали ремонтировать дорожную сеть Волновахского района. Там уже возобновил работу общественный транспорт. А после реновации местный Дом молодежи, по словам Артюхова, не уступает ямальским арт-резиденциям. Однако внимание уделяется не только восстановлению инфраструктуры, но и просвещению подрастающего поколения. В сентябре прошлого года Ямал запустил большой трехлетний проект «Моя Россия». В его рамках школьников привозят в российские центры культурного наследия страны — Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Более 1000 волновахских ребят посмотрели достопримечательности, музеи, побывали на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, и познакомились с вузами, куда смогут поступить после школы.

Именно так нужно узнавать Родину — видеть всю ее мощь собственными глазами, чувствовать себя частью общей истории и культуры. Уверен, что такой опыт в юности просто не может оставить равнодушным. А благодарность в глазах жителей Волновахи — огромный стимул, чтобы вместе двигаться дальше. Ямал всегда рядом, — отметил ранее Дмитрий Артюхов.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Возвращать мирную жизнь в ДНР помогают и военнослужащие, которые находятся в зоне СВО.

Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» помогаем им лучше справляться с боевыми задачами: укрепляем батальоны транспортом и оборудованием, доставляем гумпомощь. Обеспечили надежный тыл — о семьях наших героев заботятся соцкоординаторы и волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ, — подчеркнул губернатор ЯНАО, добавив, что впереди еще много ответственных задач.

Он поблагодарил Андрея Турчака за чуткость и постоянное внимание к этим первостепенным для будущего страны вопросам.

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