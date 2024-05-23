Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи

В этом году северяне начали ремонтировать дорожную сеть Волновахского района. Там уже возобновил работу общественный транспорт. А после реновации местный Дом молодежи, по словам Артюхова, не уступает ямальским арт-резиденциям. Однако внимание уделяется не только восстановлению инфраструктуры, но и просвещению подрастающего поколения. В сентябре прошлого года Ямал запустил большой трехлетний проект «Моя Россия». В его рамках школьников привозят в российские центры культурного наследия страны — Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Более 1000 волновахских ребят посмотрели достопримечательности, музеи, побывали на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, и познакомились с вузами, куда смогут поступить после школы.