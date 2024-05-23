nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Тобольская певица Инстасамка выступит на ПМЭФ-2024

«Без Shaman’a, но с Инстасамкой»: кого пригласили выступить на ПМЭФ в 2024 году

23 мая 2024, 17:01
Фото: Социальные сети Дарьи Зотеевой

Тобольская певица Инстасамка выступит на ПМЭФ-2024

Рэп-исполительница из Тобольска Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Истасамка, выступит на Петербургском экономическом форуме. К слову, певца Ярослава Дронова, который был хэдлайнером мероприятия в прошлом году, в этот раз не позвали.

В списке звезд, которых пригласили развлекать гостей ПМЭФ есть, как молодые артисты, так и певцы более старшего поколения. По информации Mash, на одном из главных экономических событий также выступят Феофан, Баста, Сюткин, Лепс и известные рок-группы.

Петербургский экоомический форум будет представлен множеством площадок. Он пройдет в Северной столице с 4 по 9 июня.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают авиабилеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи.

Читайте также:
Спасатели достали из Туры тело мужчины, которого искали две неделиТюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей«Найден, погиб»: в Тюмени завершили поиски мужчины, который пропал две недели назад
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ПМЭФ
Подпишитесь
Все ближе к критической отметке: уровень Иртыша вырос еще на 10 см
Сегодня, 03:46
Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени
Сегодня, 03:20
Диаспоры под запретом: национальные объединения в Тюмени могут стать иноагентами
Сегодня, 08:13
Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени
Сегодня, 10:13
По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест
Сегодня, 11:34
Президент Путин поручил предоставить отпуск тюменцам, пострадавшим от большой воды
Сегодня, 07:00
"