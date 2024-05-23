«Без Shaman’a, но с Инстасамкой»: кого пригласили выступить на ПМЭФ в 2024 году

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В списке звезд, которых пригласили развлекать гостей ПМЭФ есть, как молодые артисты, так и певцы более старшего поколения. По информации Mash, на одном из главных экономических событий также выступят Феофан, Баста, Сюткин, Лепс и известные рок-группы.
Петербургский экоомический форум будет представлен множеством площадок. Он пройдет в Северной столице с 4 по 9 июня.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают авиабилеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи.