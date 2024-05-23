«Без Shaman’a, но с Инстасамкой»: кого пригласили выступить на ПМЭФ в 2024 году

Тобольская певица Инстасамка выступит на ПМЭФ-2024

Рэп-исполительница из Тобольска Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Истасамка, выступит на Петербургском экономическом форуме. К слову, певца Ярослава Дронова, который был хэдлайнером мероприятия в прошлом году, в этот раз не позвали.