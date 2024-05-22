Тюменские власти получили важное поручение от Путина в связи с аномальными потопами

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Правительство выделит финансовую помощь Тюменской, а также Курганской и Оренбургской областям из-за паводка. Пострадавшие регионы получат деньги на восстановление инфраструктуры, а также на выплату компенсаций жителям.
Более того, детям, проживающим в зоне потоплений, организуют бесплатный отдых в лагерях. Отчетность запланирована до 1 июня 2024 года с последующими ежеквартальными отчетами.
Также, будут внесены изменения в законодательство, которое касается увеличения выплат пострадавшим. Компенсации смогут получить и граждане, которые имеют долю в недвижимости, которая пострадала от потопа. Срок для внесения предложений — 1 июня 2024 года.
Правительство регионов займется и организации отпуска для жителей районов, которые пострадали от большой воды. Им нужно время для восстановления условий жизни.
Региональные власти, согласно поручению Путина, должны уделить особое внимание уязвимым категориям граждан.
Также при участии МЧС РФ необходимо усовершенствовать процесс приема заявлений от пострадавших с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области уровень воды начал опускаться в одной из рек.