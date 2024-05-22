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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Тобольский район топит, а тюменцы боятся покупать еду в «Жизньмарте»

Тобольский район топит, а тюменцы боятся покупать еду в «Жизньмарте»

22 мая 2024, 13:53
Фото: 1MI
Дайджест событий за 22 мая в Тюменской области
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Дома под угрозой

В Тобольском районе под угрозой затопления находятся 27 населенных пунктов. Их обновленным списком поделился глава района Леонид Митрюшкин. В этих населенных пунктах идет подготовка к паводку — создаются оградительные земляные валы и формируются мешки с песком. Жителям деревень и сел рекомендуют быть готовыми к эвакуации и собрать вещи заранее.

Период паводка в Тобольске и Тобольском районе будет продолжительным. Таким прогнозом поделился губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. По его словам, вода из реки Ишим уже подбирается к району. Чуть позже к ней добавится вода из Тобола, а затем дойдет волна, которая идет по Иртышу.

Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
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Опять у граждан отбирают земли

В Тюмени жители не смогут защитить свои земельные участки даже при помощи насыпей. Их изымут для расширения Салаирского тракта до четырех полос. Всего будет изъято 119 участков. Об этом говорится в распоряжении Главного управления строительства региона.

Помимо участков частных лиц, под изъятие попали земли некоторых организаций. В их числе «Верхний Бор», «Загородный дом» и другие. Площадь попавших под изъятие участков достигает сотен квадратных метров.

Для расширения Салаирского тракта в Тюмени изымут 119 участков
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Четверть миллиона за связь

Наивная 24-летняя тюменка лишилась целых 215 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, который предложил ей продлить договор на обслуживание сим-карты. Тюменка продиктовала аферисту все коды, которые приходили ей в сообщениях.

Неизвестные получили доступ к ее счетам через Госуслуги. Чтобы сохранить оставшиеся деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета».

Пустые полки, как в 90-х

В областной столице опустели полки известного магазина «Жизньмарт». С продажи сняли часть блюд. Сотрудница магазина на Советской в Тюмени рассказала журналистам, что за последние две недели работники убрали с прилавков шаурму и драники из-за отравлений в Екатеринбурге.

Более того, сроки годности некоторых товаров хотят сократить.

Из тюменских магазинов «Жизньмарт» убирают еду после сообщений об отравлениях
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Тюменцам не дают выспаться дрифтеры

В социальных сетях жители Тюмени жалуются на молодых людей, которые устраивают гонки и дрифт на парковках торговых центров. По их словам, продолжаются заезды до утра, а под звуки шин, скользящих по асфальту, уснуть невозможно. Больше всего страдают на Войновке и Восточном-3, а также жители домов рядом с «Ренталом».

Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
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