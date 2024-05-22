Тобольский район топит, а тюменцы боятся покупать еду в «Жизньмарте»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Тобольском районе под угрозой затопления находятся 27 населенных пунктов. Их обновленным списком поделился глава района Леонид Митрюшкин. В этих населенных пунктах идет подготовка к паводку — создаются оградительные земляные валы и формируются мешки с песком. Жителям деревень и сел рекомендуют быть готовыми к эвакуации и собрать вещи заранее.
Период паводка в Тобольске и Тобольском районе будет продолжительным. Таким прогнозом поделился губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. По его словам, вода из реки Ишим уже подбирается к району. Чуть позже к ней добавится вода из Тобола, а затем дойдет волна, которая идет по Иртышу.
В Тюмени жители не смогут защитить свои земельные участки даже при помощи насыпей. Их изымут для расширения Салаирского тракта до четырех полос. Всего будет изъято 119 участков. Об этом говорится в распоряжении Главного управления строительства региона.
Помимо участков частных лиц, под изъятие попали земли некоторых организаций. В их числе «Верхний Бор», «Загородный дом» и другие. Площадь попавших под изъятие участков достигает сотен квадратных метров.
Наивная 24-летняя тюменка лишилась целых 215 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, который предложил ей продлить договор на обслуживание сим-карты. Тюменка продиктовала аферисту все коды, которые приходили ей в сообщениях.
Неизвестные получили доступ к ее счетам через Госуслуги. Чтобы сохранить оставшиеся деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета».
В областной столице опустели полки известного магазина «Жизньмарт». С продажи сняли часть блюд. Сотрудница магазина на Советской в Тюмени рассказала журналистам, что за последние две недели работники убрали с прилавков шаурму и драники из-за отравлений в Екатеринбурге.
Более того, сроки годности некоторых товаров хотят сократить.
В социальных сетях жители Тюмени жалуются на молодых людей, которые устраивают гонки и дрифт на парковках торговых центров. По их словам, продолжаются заезды до утра, а под звуки шин, скользящих по асфальту, уснуть невозможно. Больше всего страдают на Войновке и Восточном-3, а также жители домов рядом с «Ренталом».