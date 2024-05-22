Тобольский район топит, а тюменцы боятся покупать еду в «Жизньмарте»

В социальных сетях жители Тюмени жалуются на молодых людей, которые устраивают гонки и дрифт на парковках торговых центров. По их словам, продолжаются заезды до утра, а под звуки шин, скользящих по асфальту, уснуть невозможно. Больше всего страдают на Войновке и Восточном-3, а также жители домов рядом с «Ренталом».