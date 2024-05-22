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Updated Сегодня, 14:24

Почти 1000 домовладений подключили к центральному водоснабжению с начала года

Почти 1000 домовладений подключили к центральному водоснабжению с начала года

22 мая 2024, 14:22
Фото: Водоканал
Тюменцы стали активнее подключаться к централизованному водоснабжению. С начала года 995 домовладений Тюменской агломерации подключено к сетям водоснабжения. За аналогичный период прошлого года договоры на водоснабжение заключили 904 домовладельца.

Число абонентов предприятия растет вместе с протяженностью водопроводных труб. За три года в так называемых «безводных» районах города и района тюменский водоканал построил и реконструировал 120 километров водопроводных сетей.

Число желающих подключить свои дома к централизованному водоснабжению увеличивается ежегодно. В прошлом году даже возникла очередь, поскольку специалисты предприятия не успевали в установленные сроки отрабатывать весь объем поступающих заявок. Сейчас мы автоматизировали и упростили процесс подключения, — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

Чтобы подключиться к сетям водоснабжения теперь не нужно приходить в офис. Документы можно направить в электронном виде, удаленно подписывается и договор. Плата за подключение рассчитывается тарифам, установленным региональным правительством, и зависит от баланса водопотребления домовладения. Например, подключение дома, площадью около 100 квадратных метров, обойдется в 15 тысяч рублей. Для абонентов водоканала, пользовавшихся водой из водоразборных колонок, действуют особые условия.

#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Реконструкция#Водоснабжение#ООО «Тюмень Водоканал»
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