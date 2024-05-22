Почти 1000 домовладений подключили к центральному водоснабжению с начала года

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Число абонентов предприятия растет вместе с протяженностью водопроводных труб. За три года в так называемых «безводных» районах города и района тюменский водоканал построил и реконструировал 120 километров водопроводных сетей.
Число желающих подключить свои дома к централизованному водоснабжению увеличивается ежегодно. В прошлом году даже возникла очередь, поскольку специалисты предприятия не успевали в установленные сроки отрабатывать весь объем поступающих заявок. Сейчас мы автоматизировали и упростили процесс подключения, — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Чтобы подключиться к сетям водоснабжения теперь не нужно приходить в офис. Документы можно направить в электронном виде, удаленно подписывается и договор. Плата за подключение рассчитывается тарифам, установленным региональным правительством, и зависит от баланса водопотребления домовладения. Например, подключение дома, площадью около 100 квадратных метров, обойдется в 15 тысяч рублей. Для абонентов водоканала, пользовавшихся водой из водоразборных колонок, действуют особые условия.