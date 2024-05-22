Почти 1000 домовладений подключили к центральному водоснабжению с начала года

Чтобы подключиться к сетям водоснабжения теперь не нужно приходить в офис. Документы можно направить в электронном виде, удаленно подписывается и договор. Плата за подключение рассчитывается тарифам, установленным региональным правительством, и зависит от баланса водопотребления домовладения. Например, подключение дома, площадью около 100 квадратных метров, обойдется в 15 тысяч рублей. Для абонентов водоканала, пользовавшихся водой из водоразборных колонок, действуют особые условия.