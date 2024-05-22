Малый и средний бизнес смог привлечь свыше 50 тыс. кредитов под поручительство КМСП

«Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении. И по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — подчеркнул председатель Правительства РФ.