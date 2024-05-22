Малый и средний бизнес смог привлечь свыше 50 тыс. кредитов под поручительство КМСП

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич в беседе с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что бизнес получил более 50 тысяч кредитов. Об этом пишет РИА Новости.
«Для большего количества предпринимателей, которые смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование, по поручению президента реализуется зонтичный механизм поручительств. Корпорация МСП взяла на себя большой риск и ответственность за предпринимателей, для того чтобы они смогли привлечь более 50 тыс. кредитов на сумму полтриллиона рублей. При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден брать потребкредит по высоким ставкам», — пояснил Исаевич.
Он поделился информацией, что в некоторых отраслях, которые играют важную роль в создании рабочих мест и развитии промышленности, поддержка со стороны государства составила примерно треть всех инвестиций. Так, по словам гендиректора КМСП, в прошлом году малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности получили более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, а сфера гостиничного бизнеса — 25 млрд рублей. Также Исаевич отметил, что господдержка стимулирует рынок кредитования в целом.
Глава правительства Михаил Мишустин отметил важность дальнейшей разработки удобных финансовых инструментов для помощи малым и средним предприятиям.
«Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении. И по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — подчеркнул председатель Правительства РФ.