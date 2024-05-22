Как оспорить штраф за непристегнутый ремень

Специалисты «Ваш инвестор» рекомендуют пристегивать себя и пассажиров, особенно детей до 7 лет. Если штраф вам был выписан по ошибке, то у вас есть 10 дней, чтобы оспорить его в ГИБДД. Срок рассмотрения составит 10 рабочих дней, и если решение будет не в вашу пользу, то продолжать спор придется уже в суде.