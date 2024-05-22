Экопросвещение в учебной программе: РЭО и Минпросвещения расширяют сотрудничество

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что экопросвещение значимо тем, что задача, поставленная главой государства и российскими властями по достижению целевых показателей в соответствии с действием реформы обращения с отходами, должна включать в себя не только введение в эксплуатацию новых предприятий. Как сообщает 56orb.ru, также необходимо изменение поведенческой культуры, что позволит добиться всестороннего прогресса в данной отрасли. Задача по защите окружающей среды будет заключаться в строительстве производственных мощностей по сортировке и утилизации и, кроме того, прививании подрастающему поколению привычки бережно относиться к природе. При этом работа с мусором, помимо раздельного сбора, должна включать в себя продление срока службы вещей, которые еще возможно использовать, и прочие полезные направления. Глава РЭО выразил надежду, что взаимодействие с Минпросвещения РФ поможет оказать положительное влияние на наиболее активную часть гражданского общества нашей страны.
В рамках подготовки к заключению соглашения Российский экологический оператор представил план совместной работы с Центром просветительских инициатив. В приоритет поставлено просвещение педагогов. Для педагогического состава планируется устроить экологическую олимпиаду «Чемпионы по призванию». При составлении вопросов для очного тура ЦПИ намеревается брать материалы, предоставленные РЭО.
Две организации будут работать над формированием программы повышения квалификации, также составляя образовательный контент для школьных учителей и учреждений допобразования детей по формированию экологической грамотности. Кроме того, планируется записать аудиоподкасты для родителей, которые должны помочь им в формировании экологического образования у школьников.
Соглашение подразумевает, что РЭО должен передать ЦПИ профильные ролики про раздельный сбор и переработку мусора, а также уроки «Зеленой школы» из объемного медийного банка видеоуроков Российского экологического оператора. Центр просветительской инициативы начнет распространять полученные материалы среди школьников. Помимо этого, существуют планы по трансляции роликов на телеканале «Просвещение».
В рамках встречи стороны также обсуждали возможности запуска экологической олимпиады педработников, в которой планируется использовать уроки «Зеленой школы», программы по просвещению детей и молодежи в сфере обращения с ТКО, осознанного потребления.
И. о. главы ЦПИ Светлана Кутукова подчеркнула, что в современной действительности популяризация внимательного отношения к экологии крайне важна и партнерская работа с РЭО поможет реализовать больше инициатив в данном направлении.