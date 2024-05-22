Экопросвещение в учебной программе: РЭО и Минпросвещения расширяют сотрудничество

Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что экопросвещение значимо тем, что задача, поставленная главой государства и российскими властями по достижению целевых показателей в соответствии с действием реформы обращения с отходами, должна включать в себя не только введение в эксплуатацию новых предприятий. Как сообщает 56orb.ru, также необходимо изменение поведенческой культуры, что позволит добиться всестороннего прогресса в данной отрасли. Задача по защите окружающей среды будет заключаться в строительстве производственных мощностей по сортировке и утилизации и, кроме того, прививании подрастающему поколению привычки бережно относиться к природе. При этом работа с мусором, помимо раздельного сбора, должна включать в себя продление срока службы вещей, которые еще возможно использовать, и прочие полезные направления. Глава РЭО выразил надежду, что взаимодействие с Минпросвещения РФ поможет оказать положительное влияние на наиболее активную часть гражданского общества нашей страны.