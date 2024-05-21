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Власти Тюмени выделили 7.2 миллиона рублей на проект реконструкции музея

Власти выделили семь миллионов рублей на проект реконструкции тюменского музея

21 мая 2024, 08:17
Фото: 2ГИС

Власти Тюмени выделили 7.2 миллиона рублей на проект реконструкции музея

На данный момент региональное управление капитального строительства ищет подрядчика. Он будет обязан выполнить проект реконструкции до октября 2025 года.

Власти Тюмени планируют реставрацию музея «Дом Машарова» на улице Ленина. Сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит проект реконструкции за 7.2 миллиона рублей, указано на Госзакупках.

Подрядчик будет обязан составить проектную документацию для реставрации здания и разработать дизайн-проект интерьеров музея до октября 2025 года. При этом, он будет должен учесть работы по сохранению элементов, представляющих историческую ценность.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени закроют на ремонт Дворец спорта, расположенный на улице Розы Люксембург. Работы продлятся до декабря 2024 года.

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