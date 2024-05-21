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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Тюмени закроют движение на важном путепроводе

В Тюмени закроют движение на важном путепроводе

21 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
На путепроводе Мельникайте — Дамбовская 21 и 22 мая перекроют движение. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Движение транспортных средств ограничат на втором и шестом съездах с 00 до 06 часов. Перекрытие будет связано с восстановлением надземного пешеходного перехода.

Фото: ГУС ТО
«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства», — говорится в сообщении ГУС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени, упавший столб, насквозь пробил салон легковушки. Девушка, ехавшая за рулем, чудом осталась жива.

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