В Тюмени закроют движение на важном путепроводе

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Движение транспортных средств ограничат на втором и шестом съездах с 00 до 06 часов. Перекрытие будет связано с восстановлением надземного пешеходного перехода.
«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства», — говорится в сообщении ГУС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени, упавший столб, насквозь пробил салон легковушки. Девушка, ехавшая за рулем, чудом осталась жива.