В Тюмени временно ограничат теплоснабжение из-за гидравлических испытаний

При проведении данных мероприятий у потребителей, не входящих в контур проведения первого этапа гидравлических испытаний, могли возникнуть перебои в подаче горячей воды. В настоящее время мероприятия по переключению находятся на завершающем этапе, после чего будет выполнено регулирование параметров теплоснабжения для нормализации горячего водоснабжения. УСТЭК приносит извинения потребителям за доставленные неудобства и просит с пониманием относиться к временным ограничениям горячего водоснабжения.