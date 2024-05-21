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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

В Тюмени временно ограничат теплоснабжение из-за гидравлических испытаний

В Тюмени временно ограничат теплоснабжение из-за гидравлических испытаний

21 мая 2024, 05:06
Фото: УСТЭК
20 мая специалисты УСТЭК приступили к первому этапу гидравлических испытаний. В связи с этим тюменцев уведомляют о временном ограничении теплоснабжения.

Испытания пройдут в исторической части города, районе Лесобазы и заречных микрорайонах. В связи с большим объемом работ, требуемых для останова тепловых сетей первого участка гидравлических испытаний и останова в профилактический ремонт Тюменской ТЭЦ-1, УСТЭК начал выполнение переключений потребителей тепловой энергии к источнику теплоснабжения ТЭЦ-2 в ночное время с 19 на 20 мая, чтобы сократить время ограничения теплоснабжения.

При проведении данных мероприятий у потребителей, не входящих в контур проведения первого этапа гидравлических испытаний, могли возникнуть перебои в подаче горячей воды. В настоящее время мероприятия по переключению находятся на завершающем этапе, после чего будет выполнено регулирование параметров теплоснабжения для нормализации горячего водоснабжения. УСТЭК приносит извинения потребителям за доставленные неудобства и просит с пониманием относиться к временным ограничениям горячего водоснабжения.

С полным перечнем адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте УСТЭК ao-ustek.ru.

#Тюмень#Тюменская область#ТЭЦ-2#УСТЭК#Теплоснабжение#Горячая вода
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