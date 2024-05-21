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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Тюмени рекордно подорожали квартиры

В Тюмени рекордно подорожали квартиры

21 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI
В Тюмени стоимость жилья достигла рекордных значений. За прошлый месяц средняя цена квадратного метра в новостройках повысилась на 0,5% и составила 131 тысячу рублей.

«Вторичка» тоже не стоит на месте. Там стоимость выросла на 0,3% до 119 тысяч рублей.

Эксперты утверждают, что это связано с тем, что в связи с высокой стоимостью покупатели чаще всего выбирают более дешевые варианты. Это в свою очередь влияет на увеличение показателей, пишет 72.ру.

По словам аналитиков, в ближайшее время снижение цен не предвидится.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени закроют движение на важном путепроводе.

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#Нигина Азамова#Строительство#Квартиры#Загородная недвижимость#Риелтор#Продажа недвижимости
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