В Тюмени рекордно подорожали квартиры

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
«Вторичка» тоже не стоит на месте. Там стоимость выросла на 0,3% до 119 тысяч рублей.
Эксперты утверждают, что это связано с тем, что в связи с высокой стоимостью покупатели чаще всего выбирают более дешевые варианты. Это в свою очередь влияет на увеличение показателей, пишет 72.ру.
По словам аналитиков, в ближайшее время снижение цен не предвидится.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени закроют движение на важном путепроводе.