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В Тюмени, Новосибирске и Томске ищут пропавшего голубоглазого мужчину

В Тюмени, Новосибирске и Томске ищут пропавшего голубоглазого мужчину

21 мая 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени ищут мужчину, пропавшего 17 мая. Информацию о поисках опубликовал отряд «Лиза Алерт».

Пропавшему 39 лет, его зовут Дмитрий Вадимович Почуев. Среди примет мужчины — темно-русые волосы с проседью, рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, глаза голубые.

Фото: ЛизаАлерт

Последний раз его видели в темно-синей куртке, синих джинсах и черных кроссовках. Отмечается, что зона поисков Почуева также распространена на Новосибирск и Томск. При каких обстоятельствах пропал мужчина, не сообщается.

Жителей, которые обладают какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб артиллерист-контрактник из Тюменской области.

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