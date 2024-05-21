В Тюмени, Новосибирске и Томске ищут пропавшего голубоглазого мужчину

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Пропавшему 39 лет, его зовут Дмитрий Вадимович Почуев. Среди примет мужчины — темно-русые волосы с проседью, рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, глаза голубые.
Последний раз его видели в темно-синей куртке, синих джинсах и черных кроссовках. Отмечается, что зона поисков Почуева также распространена на Новосибирск и Томск. При каких обстоятельствах пропал мужчина, не сообщается.
Жителей, которые обладают какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб артиллерист-контрактник из Тюменской области.