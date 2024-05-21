В «Ночь музеев» в Тюменской области прошло 165 мероприятий

Posted 21 мая, 12:12
Published 21 мая, 12:12
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
«Тема подчеркивает важность семейных ценностей в нашем культурном наследии. Программа „Ночи музеев“ позволяет каждому посетителю почувствовать себя частью истории и культуры. Это отличная возможность для семей провести время вместе, обогатиться знаниями и вдохновиться историей», — отметила директор депкультуры Елена Майер.
Для всех желающих посетить музеи Тюменского музейно-просветительского объединения работал единый навигатор по всем событиям «Ночи музеев — 2024» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. В топе мероприятий также: лекция-конферанс о старинной семейной моде «Жизнь, любовь» в музее «Усадьба Колокольниковых», литературное чтение повести «Метель» с музыкальными иллюстрациями в тобольском Дворце Наместника и даже торжественная линейка ко Дню пионерии в «Губернском музее».
«Ночь музеев всегда долгожданное событие, которое вызывает много положительных эмоций. Незабываемых впечатлений тюменцам добавил театр оригинального жанра „Гелиос“, завершив событие световым шоу. Восторженные отклики от жителей региона мы получаем и сейчас», — пояснила Елена Майер.
Стоит напомнить, музеи Тюменской области проводят большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Кроме того, «богатые» уникальными экспонатами и программами музеи привлекают туристов из других регионов страны. . Понимая этот факт, власти Тюменской области не оставляют без внимания музейное дело, ежегодно выделяя на его развитие значительные средства.