В «Ночь музеев» в Тюменской области прошло 165 мероприятий

Для всех желающих посетить музеи Тюменского музейно-просветительского объединения работал единый навигатор по всем событиям «Ночи музеев — 2024» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. В топе мероприятий также: лекция-конферанс о старинной семейной моде «Жизнь, любовь» в музее «Усадьба Колокольниковых», литературное чтение повести «Метель» с музыкальными иллюстрациями в тобольском Дворце Наместника и даже торжественная линейка ко Дню пионерии в «Губернском музее».