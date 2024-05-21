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Posted 21 мая, 09:49

Published 21 мая, 09:49

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

Уже полгода в Омутинской больнице работает бесплатная «Мужская консультация»

Уже полгода в Омутинской больнице работает бесплатная «Мужская консультация»

21 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI
С октября 2023 года в Омутинском филиале областной больницы №11 реализуется проект «Мужское здоровье». За это время обследование в его рамках прошли 1,5 тысячи мужчин, у 600 из них выявлены различные патологии, сообщает депздрав Тюменской области.

В рамках проекта функционирует бесплатная «Мужская консультация», предлагающая мужчинам комплексное обследование по полису ОМС. Проект направлен на организацию профилактической работы с мужским населением и повышение выявляемости заболеваний.

Выявлено свыше 600 мужчин с факторами риска различных заболеваний, в том числе артериальной гипертонии, сахарного диабета, болезней органов дыхания и онкологических предраковых состояний. 69 мужчин поставлены на диспансерный учет по выявленным хроническим заболеваниям. Также взяты на контроль около 200 мужчин, не посещавших медицинское учреждение более двух лет.

В январе 2024 года проект был расширен: создана мобильная бригада для выезда в сельские территории. За время своей работы бригада побывала в 9 населенных пунктах Омутинского района, где осмотрела более 800 мужчин.

«Проект „Мужское здоровье“, и в частности, название „Мужская консультация“ вызвали большой интерес у мужчин. Такое название понятно и доступно объясняет цель визита. Результаты работы проекта впечатляют, выездная форма работы с привлечением специалистов различного профиля показала свою высокую эффективность», — отметил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

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