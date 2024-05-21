Уже полгода в Омутинской больнице работает бесплатная «Мужская консультация»

Выявлено свыше 600 мужчин с факторами риска различных заболеваний, в том числе артериальной гипертонии, сахарного диабета, болезней органов дыхания и онкологических предраковых состояний. 69 мужчин поставлены на диспансерный учет по выявленным хроническим заболеваниям. Также взяты на контроль около 200 мужчин, не посещавших медицинское учреждение более двух лет.