Уже полгода в Омутинской больнице работает бесплатная «Мужская консультация»

Posted 21 мая, 09:49
Published 21 мая, 09:49
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
В рамках проекта функционирует бесплатная «Мужская консультация», предлагающая мужчинам комплексное обследование по полису ОМС. Проект направлен на организацию профилактической работы с мужским населением и повышение выявляемости заболеваний.
Выявлено свыше 600 мужчин с факторами риска различных заболеваний, в том числе артериальной гипертонии, сахарного диабета, болезней органов дыхания и онкологических предраковых состояний. 69 мужчин поставлены на диспансерный учет по выявленным хроническим заболеваниям. Также взяты на контроль около 200 мужчин, не посещавших медицинское учреждение более двух лет.
В январе 2024 года проект был расширен: создана мобильная бригада для выезда в сельские территории. За время своей работы бригада побывала в 9 населенных пунктах Омутинского района, где осмотрела более 800 мужчин.
«Проект „Мужское здоровье“, и в частности, название „Мужская консультация“ вызвали большой интерес у мужчин. Такое название понятно и доступно объясняет цель визита. Результаты работы проекта впечатляют, выездная форма работы с привлечением специалистов различного профиля показала свою высокую эффективность», — отметил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.