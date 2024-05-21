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В Тюмени осудили начальника из-за упавших на ребенка футбольных ворот

В Тюмени осудили начальника из-за упавших на ребенка футбольных ворот

21 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI
Начальник участка одной из строительных фирм Тюмени сегодня заслушал приговор. Его обвиняли в халатности, следствием которой стало травмирование маленькой девочки, сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, осужденный работал в фирме, которая должна была содержать спортивный корт на Газовиков, 30 в областной столице. Из-за изношенности, футбольные ворота оказались не закреплены и упали на ребенка.

Инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда 36-летний начальник участка во дворе одного из домов в Заречном микрорайоне допустил эксплуатацию футбольных ворот без необходимого статичного крепления. В результате металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку.

Потерпевшие пока не заявляли гражданские иски, однако, решением суда, в доход государства с осужденного взыскано 250 тысяч рублей штрафа.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени маршрутное такси сбило юношу на электросамокате.

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