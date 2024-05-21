В Тюмени осудили начальника из-за упавших на ребенка футбольных ворот

Инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда 36-летний начальник участка во дворе одного из домов в Заречном микрорайоне допустил эксплуатацию футбольных ворот без необходимого статичного крепления. В результате металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку.