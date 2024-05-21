В Тюмени осудили начальника из-за упавших на ребенка футбольных ворот

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как стало известно из материалов уголовного дела, осужденный работал в фирме, которая должна была содержать спортивный корт на Газовиков, 30 в областной столице. Из-за изношенности, футбольные ворота оказались не закреплены и упали на ребенка.
Инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда 36-летний начальник участка во дворе одного из домов в Заречном микрорайоне допустил эксплуатацию футбольных ворот без необходимого статичного крепления. В результате металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку.
Потерпевшие пока не заявляли гражданские иски, однако, решением суда, в доход государства с осужденного взыскано 250 тысяч рублей штрафа.
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