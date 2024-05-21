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Путин наградил скандального тюменского застройщика, которого хотят обанкротить

Путин наградил скандального тюменского застройщика, которого хотят обанкротить

21 мая 2024, 18:08
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» директору скандального тюменского застройщика Сергею Кужелеву. Указ подписан сегодня, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Кужелев является генеральным директором компании «Сибстройсервис», к которой регулярно предъявляют иски различные компании, а также просят Арбитражный суд признать ее банкротом. Кроме того, в октябре 2023 года стало известно, что тюменский долгострой в ЖК «Москва» по улице Новоселов, 113, достроен и сдан в эксплуатацию. ГП-6 в жилом комплексе был последним проблемным домом застройщика «Сибстройсервис». Для завершения его строительства правительству Тюменской области пришлось привлечь группу компаний «СБК».

По данным из открытых источников, «Сибстройсервис» продолжает работать, как действующее предприятие. Чистая прибыль компании за минувший год составила почти семь миллионов рублей.

Добавим, что кроме Кужелева, президент Путин отметил заслуги еще семи тюменцев. Среди них — работники сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и строительства. Им присвоены медали и почетные звания.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменского бойца СВО посмертно наградили Орденом Мужества.

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