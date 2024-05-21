Путин наградил скандального тюменского застройщика, которого хотят обанкротить

Кужелев является генеральным директором компании «Сибстройсервис», к которой регулярно предъявляют иски различные компании, а также просят Арбитражный суд признать ее банкротом. Кроме того, в октябре 2023 года стало известно, что тюменский долгострой в ЖК «Москва» по улице Новоселов, 113, достроен и сдан в эксплуатацию. ГП-6 в жилом комплексе был последним проблемным домом застройщика «Сибстройсервис». Для завершения его строительства правительству Тюменской области пришлось привлечь группу компаний «СБК».