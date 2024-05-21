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Published Сегодня, 06:51

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Жителей Тюмени приглашают на костюмированную «бомж-пати»

Организаторы секс-вечеринок приглашают тюменцев на «бомж-пати»

21 мая 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Тюмени приглашают на костюмированную «бомж-пати»

Главное условие участия в вечеринке — костюм бездомного. К нему нужно иметь свою тару под напитки.

Тюменцев приглашают на вечеринку, главное условие участия в которой — костюм бездомного. С собой также нужно взять тару под напитки, рассказали в сообществе Red Room Ura.ru.

«Гостям на „бомж-пати“ мы предлагаем быть в костюмах бомжей, следить за дресс-кодом мы будем строго. Еще одно главное условие — иметь при себе свою тару. Именно тару, а не стаканчик. Чем безумнее будет посуда, тем больше шансов на выигрыш», — поделились организаторы.
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В качестве тары тюменцам предлагают взять старые утюги, чайники или обрезанные пакеты из-под соков.

Ранее «Наш город» писал, что на фестиваль в Тюмени приедут Feduk, Slava Marlow и Biicla. Мероприятие состоится в начале июля.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бездомные#Вечеринка#Мероприятия
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