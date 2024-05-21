Организаторы секс-вечеринок приглашают тюменцев на «бомж-пати»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Тюменцев приглашают на вечеринку, главное условие участия в которой — костюм бездомного. С собой также нужно взять тару под напитки, рассказали в сообществе Red Room Ura.ru.
«Гостям на „бомж-пати“ мы предлагаем быть в костюмах бомжей, следить за дресс-кодом мы будем строго. Еще одно главное условие — иметь при себе свою тару. Именно тару, а не стаканчик. Чем безумнее будет посуда, тем больше шансов на выигрыш», — поделились организаторы.
В качестве тары тюменцам предлагают взять старые утюги, чайники или обрезанные пакеты из-под соков.
Ранее «Наш город» писал, что на фестиваль в Тюмени приедут Feduk, Slava Marlow и Biicla. Мероприятие состоится в начале июля.