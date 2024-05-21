Объединяющую малый бизнес и потребителей акцию #МСПспасибо запустила КМСП

Стоит отметить: это уже вторая акция Корпорации МСП в честь Дня предпринимательства. В рамках акции жителям России предлагается передать организаторам малого и среднего бизнеса благодарность при помощи #МСПспасибо. Эта инициатива была задумана как способ поддержки и выражения признательности тем, кто работает для людей. Также в этот день в регионах проходят мероприятия в поддержку предпринимателей, идут обсуждения актуальных проблем малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимательства в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует зампред Правительства РФ Александр Новак.