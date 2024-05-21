Объединяющую малый бизнес и потребителей акцию #МСПспасибо запустила КМСП

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Для участия в акции предпринимателям необходимо заполнить анкету с описанием своего бизнеса на виртуальной платформе МСП.РФ. В День предпринимательства данные компаний появятся на «Яндекс.Картах», привлекая внимание потребителей, пишет РИА Новости.
Виртуальный город МСП станет также местом, где каждый сможет выбрать свои любимые места — магазины, кафе, парикмахерские, — чтобы выразить благодарность их владельцам и сотрудникам за их труд. Для этого достаточно открыть визитку нужной организации на «Яндекс.Картах» и поставить ей пять звезд, что станет личным #МСПспасибо от клиента.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что малый и средний бизнес окружает нас повсюду, создавая привычный комфорт. Для людей это стало обыденностью, и нередко они не осознают, насколько важен малый и средний бизнес в их повседневной жизни. Например, девять из десяти заведений общественного питания, восемь из десяти цветочных магазинов и три из четырех сервисов такси являются проектами малого и среднего бизнеса.
По мнению Исаевича, главными препятствиями на пути развития малых компаний остаются низкая узнаваемость и недостаточная информированность потребителей. Он добавил, что люди могут не догадываться, что нужные им товары и услуги доступны на соседней улице. В свою очередь, малый бизнес не всегда располагает средствами для того, чтобы заказать рекламу даже в пределах своего района.
Стоит отметить: это уже вторая акция Корпорации МСП в честь Дня предпринимательства. В рамках акции жителям России предлагается передать организаторам малого и среднего бизнеса благодарность при помощи #МСПспасибо. Эта инициатива была задумана как способ поддержки и выражения признательности тем, кто работает для людей. Также в этот день в регионах проходят мероприятия в поддержку предпринимателей, идут обсуждения актуальных проблем малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимательства в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует зампред Правительства РФ Александр Новак.