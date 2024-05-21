Новый деловой центр в Тюмени построят до 2027 года

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Проект делового центра в районе улиц Мориса Тореза — Малыгинская — Мурманская получил положительное заключение Госэкспертизы. Данная информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ.
Строительством займется компания «Монолит». В пятиэтажном здании площадью 45.7 тысячи квадратных метров будут офисные помещения, кафе, торговый центр и подземная парковка. Строительство планируется закончить до 2027 года.
Ранее «Наш город» писал, что московская компания собирается построить в Тюмени оптовую базу. Проект находится на стадии разработки.