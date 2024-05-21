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Новая онлайн-магистратура по экономике откроется в ТюмГУ

Новая онлайн-магистратура по экономике откроется в ТюмГУ

21 мая 2024, 10:38
Фото: ТюмГУ
Магистерская программа «Data Science в экономике» позволит выпускникам Тюменского государственного университета сочетать глубокое понимание экономических и бизнес-задач с навыками Data Science для их успешного решения.

Конкурентоспособность выпускников магистратуры ТюмГУ на российском рынке труда очевидна. Специалист по Data Science, как правило, владеет набором инструментов, но ему нужен эксперт в области экономики, финансов и/или бизнеса для постановки задач. Экономист же умеет ставить задачи, но зачастую ему не хватает современных инструментов Data Science для их решения.

Мы готовим специалистов с компетенциями 2 в 1 — выгодное приобретение для любого работодателя, — отметила руководитель магистерской программы Марина Гильтман.

Обучение основано на реальных данных с обратной связью от экспертов из различных индустрий. Помимо основных профессиональных дисциплин и практической работы, учебный план предполагает курсы, которые помогут магистрантам развить гибкие навыки и получить дополнительные компетенции. Они, несомненно, станут бонусом при трудоустройстве.

Программа реализуется полностью через онлайн-обучение, поэтому поступить на нее могут абитуриенты из любого города и региона России. Студентам будут доступны все льготы очной формы обучения, включая отсрочку от армии. Выпускники получат два диплома государственного образца: диплом магистра по направлению «Экономика» и диплом о профессиональной переподготовке «Инструменты Data Science для решения экономических и бизнес-задач».

Отметим, консультацию по поступлению можно получить уже сейчас, оставив заявку на сайте университета. Также доступна запись на День открытых дверей. Старт приемной кампании в ТюмГУ намечен на 20 июня.

#Анастасия Имамахметова#Экономика#Тюмень#Тюменская область#ТюмГУ#Абитуриенты#День открытых дверей#Магистратура#Онлайн-обучение
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