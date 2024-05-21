Новая онлайн-магистратура по экономике откроется в ТюмГУ

Программа реализуется полностью через онлайн-обучение, поэтому поступить на нее могут абитуриенты из любого города и региона России. Студентам будут доступны все льготы очной формы обучения, включая отсрочку от армии. Выпускники получат два диплома государственного образца: диплом магистра по направлению «Экономика» и диплом о профессиональной переподготовке «Инструменты Data Science для решения экономических и бизнес-задач».