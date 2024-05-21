Начальник полиции Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Начальник УМВД по Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку. Об этом Ura.ru сообщил анонимный источник.
Андрей Кабанов был назначен на эту должность в январе 2021 года. На данный момент исполняющим обязанности начальника УМВД по Тюмени назначен Дмитрий Ерошов.
Ранее «Наш город» сообщал, что бывшего судью Центрального районного суда Тюмени назначили заместителем главы Кургана. Сергей Романов перешел на новую должность в начале мая.