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Начальник тюменской полиции ушел в отставку

Начальник полиции Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку

21 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI

Начальник тюменской полиции ушел в отставку

Андрей Кабанов занимал должность начальника УМВД по Тюмени с января 2021 года. Исполняющим его обязанности назначен Дмитрий Ерошов.
Сюжет
Полиция

Начальник УМВД по Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку. Об этом Ura.ru сообщил анонимный источник.

Андрей Кабанов был назначен на эту должность в январе 2021 года. На данный момент исполняющим обязанности начальника УМВД по Тюмени назначен Дмитрий Ерошов.

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Ранее «Наш город» сообщал, что бывшего судью Центрального районного суда Тюмени назначили заместителем главы Кургана. Сергей Романов перешел на новую должность в начале мая.

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