«Мисс Россия» Яна Добровольская родила первенца от бизнесмена из Тюмени

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
«Мисс Россия» Яна Добровольская родила сына от тюменского бизнесмена Ильи Пискулина. Этой новостью модель поделилась в своих соцсетях.
«20 мая ровно 6 лет назад мы впервые встретились. Вчера, в этот же самый день, мы впервые увидели нашего сына», — пишет девушка.
Яна Добровольская и Илья Пискулин начали встречаться в 2019 году, а в конце 2022 года решили пожениться. Бизнесмен сделал предложение модели в Центральном парке в Нью-Йорке.
Ранее «Наш город» писал, что эстонский блогер назвал тюменку Алену Водонаеву «зубастым дном». Его возмутило высказывание телеведущей в сторону актрисы из сериала «Воронины».