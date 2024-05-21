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У «Мисс России» Яны Добровольской и бизнесмена Ильи Пискулина родился первенец

«Мисс Россия» Яна Добровольская родила первенца от бизнесмена из Тюмени

21 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI

У «Мисс России» Яны Добровольской и бизнесмена Ильи Пискулина родился первенец

Яна Добровольская и Илья Пискулин поженились в конце 2022 года. Вчера, 20 мая, у пары родился сын.

«Мисс Россия» Яна Добровольская родила сына от тюменского бизнесмена Ильи Пискулина. Этой новостью модель поделилась в своих соцсетях.

«20 мая ровно 6 лет назад мы впервые встретились. Вчера, в этот же самый день, мы впервые увидели нашего сына», — пишет девушка.
Фото: dobrovolskaya.y.d / Instagram* (Запрещенная в России социальная сеть)

Яна Добровольская и Илья Пискулин начали встречаться в 2019 году, а в конце 2022 года решили пожениться. Бизнесмен сделал предложение модели в Центральном парке в Нью-Йорке.

Ранее «Наш город» писал, что эстонский блогер назвал тюменку Алену Водонаеву «зубастым дном». Его возмутило высказывание телеведущей в сторону актрисы из сериала «Воронины».

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