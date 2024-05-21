Малообеспеченных тюменцев учат собирать травы и мухоморы для заработка и пропитания

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Занимаются этим общественники из Тюмени пишет NEFT. Они обучают горожан собирать дикоросы в лекарственных, пищевых и предпринимательских целях. Учиться этому могут все желающие.
Как рассказал редакции один из организаторов проекта «Зеленые сокровища Сибири» Михаил Мельцер, участников вывозят в лес, где им рассказывают, как правильно собирать дикорастущие растения и какие из них блюда можно приготовить.
В первый заход участники узнали, как готовить папоротник по-корейски и пирожки с хвощами. Также, желающие собрали мухоморы, чтобы сдать на промышленные предприятия и заработать на этом.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка.