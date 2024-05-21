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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Малообеспеченных тюменцев учат собирать травы и мухоморы для заработка и пропитания

Малообеспеченных тюменцев учат собирать травы и мухоморы для заработка и пропитания

21 мая 2024, 13:56
Фото: 1MI
Тюменских пенсионеров и малообеспеченных граждан учат собирать мухоморы и папоротник для пропитания и возможности заработать.

Занимаются этим общественники из Тюмени пишет NEFT. Они обучают горожан собирать дикоросы в лекарственных, пищевых и предпринимательских целях. Учиться этому могут все желающие.

Как рассказал редакции один из организаторов проекта «Зеленые сокровища Сибири» Михаил Мельцер, участников вывозят в лес, где им рассказывают, как правильно собирать дикорастущие растения и какие из них блюда можно приготовить.

В первый заход участники узнали, как готовить папоротник по-корейски и пирожки с хвощами. Также, желающие собрали мухоморы, чтобы сдать на промышленные предприятия и заработать на этом.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Растения#Пенсионеры#Малоимущие#Малоимущие семьи#Пенсионер
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