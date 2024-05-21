Lamborghini показала новый V8-двигатель с 10 тысячами оборотов

Поклонники болидов Lamborghini поначалу огорчились, узнав, что компания отказывается от двигателя V10 объемом 5,2 литра модели Huracan. Но как оказалось, новый двигатель V8 имеет немного меньший объем 4 литра, но при этом его максимальная мощность составляет 789 лошадиных сил. Об этом пишет newkhakasiya.online.