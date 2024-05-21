Lamborghini показала новый V8-двигатель с 10 тысячами оборотов

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Поклонники болидов Lamborghini поначалу огорчились, узнав, что компания отказывается от двигателя V10 объемом 5,2 литра модели Huracan. Но как оказалось, новый двигатель V8 имеет немного меньший объем 4 литра, но при этом его максимальная мощность составляет 789 лошадиных сил. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Как рассказали в компании, раскрутка двигателя до таких оборотов достигается благодаря легкому вращающемуся узлу с титановыми шатунами и жесткими последователями. Шатуны в двигателе также стали намного легче, что способствует достижению 10 тыс. оборотов в минуту. Именно новые шатуны позволяют модели 634 звучать как Ferrari.
Также отмечается, что новый двигатель является гибридным и использует три мотора — два спереди и один между двигателем и трансмиссией.