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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:23

Lamborghini показала новый V8-двигатель с 10 тысячами оборотов

Lamborghini показала новый V8-двигатель с 10 тысячами оборотов

21 мая 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
Компания Lamborghini готовит скорый дебют нового преемника легендарного автомобиля Huracan STO. Известно, что новинка, которая пока имеет условный номер 634, будет оснащаться 8-цилиндровым двигателем с частотой вращения 10000 оборотов в минуту.

Поклонники болидов Lamborghini поначалу огорчились, узнав, что компания отказывается от двигателя V10 объемом 5,2 литра модели Huracan. Но как оказалось, новый двигатель V8 имеет немного меньший объем 4 литра, но при этом его максимальная мощность составляет 789 лошадиных сил. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Как рассказали в компании, раскрутка двигателя до таких оборотов достигается благодаря легкому вращающемуся узлу с титановыми шатунами и жесткими последователями. Шатуны в двигателе также стали намного легче, что способствует достижению 10 тыс. оборотов в минуту. Именно новые шатуны позволяют модели 634 звучать как Ferrari.

Также отмечается, что новый двигатель является гибридным и использует три мотора — два спереди и один между двигателем и трансмиссией.

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