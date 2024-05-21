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Тюменский общественник обвинил мэрию в ДТП с упавшими столбами

«Кухаруку некогда заниматься хозяйством». В Тюмени ищут виновника ДТП со столбами

21 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI

Тюменский общественник обвинил мэрию в ДТП с упавшими столбами

В Тюмени произошло страшное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. Водитель грузовика, который перевозил павильон «Фрукты» задел трос, вслед за которым два столба повалились на дорогу — один из них пробил легковушку, за рулем которой ехала девушка. В аварии пострадали еще три машины.
Сюжет
ДТП

 

Общественник Алексей Савоськин прокомментировал происшествие. В своих социальных сетях он пишет, что считает виновными в ДТП сотрудников мэрии:

«Я бы по другому сказал, что это трос задел грузовик. Нужно понимать, что грузовик проехал в габарите не один раз такую рамку. И скорее всего, и разрешение на перевозку у грузовика окажется. Скорее всего провис троса является причиной ДТП. На фото видно, что рядом растяжка с большим провисом. Троса при наступлении положительных температур положено натягивать, однако», — пишет Савоськин.

Он рассказал, что в прошлом году с журналистами «Нашего города» он не раз отмечал халатность в эксплуатации освещения в Тюмени. По его словам, вся проблема кроется в том, что бездействует глава города:

«Главе города #КУХАРУК некогда заниматься хозяйством, он весь в тусовке. Отсюда такие ситуации. Кстати, Кухарук лично контролирует городской Департамент дорожного хозяйства и Гормост», — пишет активист.

Он отметил, что Гормост должен выплатить пострадавшим в ДТП компенсацию.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Администрация#ДТП#Дороги#Департамент городского хозяйства#Общественники
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