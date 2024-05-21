«Кухаруку некогда заниматься хозяйством». В Тюмени ищут виновника ДТП со столбами

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Общественник Алексей Савоськин прокомментировал происшествие. В своих социальных сетях он пишет, что считает виновными в ДТП сотрудников мэрии:
«Я бы по другому сказал, что это трос задел грузовик. Нужно понимать, что грузовик проехал в габарите не один раз такую рамку. И скорее всего, и разрешение на перевозку у грузовика окажется. Скорее всего провис троса является причиной ДТП. На фото видно, что рядом растяжка с большим провисом. Троса при наступлении положительных температур положено натягивать, однако», — пишет Савоськин.
Он рассказал, что в прошлом году с журналистами «Нашего города» он не раз отмечал халатность в эксплуатации освещения в Тюмени. По его словам, вся проблема кроется в том, что бездействует глава города:
«Главе города #КУХАРУК некогда заниматься хозяйством, он весь в тусовке. Отсюда такие ситуации. Кстати, Кухарук лично контролирует городской Департамент дорожного хозяйства и Гормост», — пишет активист.
Он отметил, что Гормост должен выплатить пострадавшим в ДТП компенсацию.