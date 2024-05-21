nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Тюмени подорожала корпусная мебель

Корпусная мебель в Тюмени подорожала второй раз с начала года

21 мая 2024, 04:54
Фото: 1MI

В Тюмени подорожала корпусная мебель

Первый скачок цен произошел в январе, второй — в начале весны. Из-за этого тюменцы начали обращаться к мастерам, которые работают без договора.

В Тюмени второй раз с начала года подорожала корпусная мебель. Первое ежегодное подорожание произошло еще в январе, второе — в начале весны, когда цены резко подскочили на 15%.

«Стабильно держатся цены на российское и китайское производство. Европейское дорожает и зависит от курса доллара. Но за счет повышения цен на аренду и коммуналку магазины вынуждены поднимать цены на мебель, в среднем на 15%», — рассказала владелица фабрики по производству мебели Екатерина Дмитриева Ura.ru.
На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?
Узнать подробнее

Она добавила, что желая сэкономить, тюменцы стали чаще обращаться к мастерам, которые работают без договора. Их услуги дешевле, но никаких гарантий они не предоставляют.

Также, по словам Дмитриевой, сейчас на рынок зашли белорусские производители. По качеству они не уступают европейским, но при этом их фурнитура и комплектующие гораздо дешевле.

«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что спрос на системы защиты от краж вырос в Тюмени в два раза. Чаще всего их покупают магазины и торговые точки на АЗС.

Читайте также:
Из-за роста цен тюменские косметологи отказываются от западных препаратовСамолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся над ТюменьюУстали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Мебель
Подпишитесь
Стихия бушует: вода в тюменских реках продолжает прибывать
Сегодня, 03:38
На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?
Вчера, 09:36
Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО
Вчера, 08:20
«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях
Вчера, 13:14
Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей
Сегодня, 02:36
Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка
Вчера, 11:48
"