Корпусная мебель в Тюмени подорожала второй раз с начала года

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В Тюмени второй раз с начала года подорожала корпусная мебель. Первое ежегодное подорожание произошло еще в январе, второе — в начале весны, когда цены резко подскочили на 15%.
«Стабильно держатся цены на российское и китайское производство. Европейское дорожает и зависит от курса доллара. Но за счет повышения цен на аренду и коммуналку магазины вынуждены поднимать цены на мебель, в среднем на 15%», — рассказала владелица фабрики по производству мебели Екатерина Дмитриева Ura.ru.
Она добавила, что желая сэкономить, тюменцы стали чаще обращаться к мастерам, которые работают без договора. Их услуги дешевле, но никаких гарантий они не предоставляют.
Также, по словам Дмитриевой, сейчас на рынок зашли белорусские производители. По качеству они не уступают европейским, но при этом их фурнитура и комплектующие гораздо дешевле.
Ранее «Наш город» писал, что спрос на системы защиты от краж вырос в Тюмени в два раза. Чаще всего их покупают магазины и торговые точки на АЗС.