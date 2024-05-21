Хотел привлечь к себе внимание: в тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка

«Видимо, хотел привлечь к себе внимание, хотел уйти гулять. Воспитательницы ему сказали: „Ты одежду здесь получил, тогда оставляй и убегай“. Он разделся и выбежал на улицу голый. Его женщины побежали ловить. Завели за памятник, потому что не будут же они одевать его на публике», — рассказывает Мансуров.