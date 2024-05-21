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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка

Хотел привлечь к себе внимание: в тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка

21 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI

В тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка

В детском пансионе «Отрада» отрицают факт избиения мальчика в монастыре. Напомним, что ранее в сети появилась видеозапись: голый ребенок выбежал к забору, а его грубо схватили две женщины в церковной одежде. Очевидцы говорят о грубом обращении и избиении ребенка за то, что он выбежал на улицу.
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Дети

 

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров. По его словам, ребенок живет в пансионате вместе с братьями и у него непростой характер:

«Видимо, хотел привлечь к себе внимание, хотел уйти гулять. Воспитательницы ему сказали: „Ты одежду здесь получил, тогда оставляй и убегай“. Он разделся и выбежал на улицу голый. Его женщины побежали ловить. Завели за памятник, потому что не будут же они одевать его на публике», — рассказывает Мансуров.

По словам пресс-секретаря, его убеждают в том, что никто ребенка не избивал, но он ждет результатов проверки прокуратуры.

Напомним, что полиция и прокуратура проводят предварительную проверку в монастыре по факту избиения ребенка.

Ранее «Наш город» писал, что по тюменской деревне бродит одинокий пес, хозяин которого погиб на СВО,

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#Нигина Азамова#Происшествия#Ребенок#Дети#Избиения
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