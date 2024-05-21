Хотел привлечь к себе внимание: в тюменском монастыре отрицают факт избиения ребенка

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров. По его словам, ребенок живет в пансионате вместе с братьями и у него непростой характер:
«Видимо, хотел привлечь к себе внимание, хотел уйти гулять. Воспитательницы ему сказали: „Ты одежду здесь получил, тогда оставляй и убегай“. Он разделся и выбежал на улицу голый. Его женщины побежали ловить. Завели за памятник, потому что не будут же они одевать его на публике», — рассказывает Мансуров.
По словам пресс-секретаря, его убеждают в том, что никто ребенка не избивал, но он ждет результатов проверки прокуратуры.
Напомним, что полиция и прокуратура проводят предварительную проверку в монастыре по факту избиения ребенка.
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