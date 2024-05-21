Бегом в ДК «Железнодорожник»! Маршрут по знаковым местам Тюмени от #Кудабежать

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Старт на Цветном бульваре. Это одно из красивейших мест в центре города. В огромном парке развлечений увидите древнегреческих богинь, окруживших огромный фонтан. Пробегая мимо аттракционов и кафе, поприветствуете Юрия Никулина. Скульптура самого известного клоуна страны красуется перед цирком, по аналогии с московским вариантом.
Затем, не теряя времени, мчим до памятника «Прощание». Он находится в сквере около площади Борцов Революции. Мемориал посвящен школьникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В центре композиции молодые люди, надевающие шинель. А рядом фигуры одноклассниц, которые провожают ребят. Их имена выгравированы на мемориале. Они уходили на фронт из ДК «Железнодорожник», а до войны проводили здесь свободное время. Правда, тогда его называли клубом Ильича. Туда и держим путь.
ДК «Железнодорожник» — старейший клуб города с современным лоском. Здесь занимаются театральные и хоровые коллективы, проходят конференции, фестивали и концерты, а также располагается Музей железнодорожника. Если есть минутка, обязательно зайдите. Тем более что это конечная точка маршрута.