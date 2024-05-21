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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Бегом в ДК «Железнодорожник»! Маршрут по знаковым местам Тюмени от #Кудабежать

Бегом в ДК «Железнодорожник»! Маршрут по знаковым местам Тюмени от #Кудабежать

21 мая 2024, 12:33
Фото: 1MI
Бегом в ДК «Железнодорожник»! Маршрут по знаковым местам Тюмени от #Кудабежать
Если вдруг вы оказались в Тюмени и у вас в запасе немного времени, то за полчаса пробегитесь по маршруту «ДК „Железнодорожник“.

Старт на Цветном бульваре. Это одно из красивейших мест в центре города. В огромном парке развлечений увидите древнегреческих богинь, окруживших огромный фонтан. Пробегая мимо аттракционов и кафе, поприветствуете Юрия Никулина. Скульптура самого известного клоуна страны красуется перед цирком, по аналогии с московским вариантом.

Фото: 1MI

Затем, не теряя времени, мчим до памятника «Прощание». Он находится в сквере около площади Борцов Революции. Мемориал посвящен школьникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В центре композиции молодые люди, надевающие шинель. А рядом фигуры одноклассниц, которые провожают ребят. Их имена выгравированы на мемориале. Они уходили на фронт из ДК «Железнодорожник», а до войны проводили здесь свободное время. Правда, тогда его называли клубом Ильича. Туда и держим путь.

Фото: 1MI

ДК «Железнодорожник» — старейший клуб города с современным лоском. Здесь занимаются театральные и хоровые коллективы, проходят конференции, фестивали и концерты, а также располагается Музей железнодорожника. Если есть минутка, обязательно зайдите. Тем более что это конечная точка маршрута.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 3 км
  • Время прохождения: 33 минуты в среднем темпе
  • Сложность: справятся даже неопытные бегуны
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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