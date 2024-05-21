Бегом в ДК «Железнодорожник»! Маршрут по знаковым местам Тюмени от #Кудабежать

Затем, не теряя времени, мчим до памятника «Прощание». Он находится в сквере около площади Борцов Революции. Мемориал посвящен школьникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В центре композиции молодые люди, надевающие шинель. А рядом фигуры одноклассниц, которые провожают ребят. Их имена выгравированы на мемориале. Они уходили на фронт из ДК «Железнодорожник», а до войны проводили здесь свободное время. Правда, тогда его называли клубом Ильича. Туда и держим путь.