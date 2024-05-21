Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямой рейс по маршруту Уфа — Тобольск

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылеты из Уфы по четвергам запланированы на 17:55, по воскресеньям — на 12:55, из Тобольска — на 15:10 и 10:30 соответственно. На этом направлении будут задействованы 50-местные реактивные самолеты Bombardier CRJ-200.