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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Уфы в Тобольск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямой рейс по маршруту Уфа — Тобольск

21 мая 2024, 02:17
Фото: 1MI

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Уфы в Тобольск

Первый вылет состоится 6 июня. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямые рейсы из Уфы в Тобольск. Первый вылет состоится 6 июня, сообщили в Телеграм-канале аэропорта Уфы.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылеты из Уфы по четвергам запланированы на 17:55, по воскресеньям — на 12:55, из Тобольска — на 15:10 и 10:30 соответственно. На этом направлении будут задействованы 50-местные реактивные самолеты Bombardier CRJ-200.

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Ранее «Наш город» писал, что самолеты из Тюмени в Минеральные Воды начнут летать два раза в неделю. Количество рейсов будет увеличено с июня.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Тобольск#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Авиакомпании
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