Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямой рейс по маршруту Уфа — Тобольск

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:40
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямые рейсы из Уфы в Тобольск. Первый вылет состоится 6 июня, сообщили в Телеграм-канале аэропорта Уфы.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылеты из Уфы по четвергам запланированы на 17:55, по воскресеньям — на 12:55, из Тобольска — на 15:10 и 10:30 соответственно. На этом направлении будут задействованы 50-местные реактивные самолеты Bombardier CRJ-200.
Ранее «Наш город» писал, что самолеты из Тюмени в Минеральные Воды начнут летать два раза в неделю. Количество рейсов будет увеличено с июня.