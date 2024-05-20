Жара, грозы и заморозки: какой будет предпоследняя неделя мая в Тюмени?

В среду, 22 мая, резко похолодает до +11…+13 и пойдет дождь. В четверг и пятницу, 23 и 24 мая, столбики термометров днем и вовсе не поднимутся выше +10, ночью опустятся до 0…-1 Прохладная и дождливая погода сохранится и в субботу. Потеплеет только в воскресенье — по прогнозам синоптиков воздух в этот день прогреется до +15…+16.