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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Тюменцев ждут температурные качели в ближайшие дни

Жара, грозы и заморозки: какой будет предпоследняя неделя мая в Тюмени?

20 мая 2024, 03:41
Фото: 1MI

Тюменцев ждут температурные качели в ближайшие дни

Резкие перепады температуры воздуха, грозы и штормовой ветер ожидают жителей Тюменской области на этой неделе. По прогнозам метеорологов, температурные колебания составят от -2 до +24.

В понедельник днем в регионе ожидается переменная облачность, по юго-востоку вероятны небольшие дожди, ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут +14…+19, в ночные часы -2…+3, по юго-восточным районам до +3….+8.

Во вторник, 21 мая, ночью местами пройдут дожди, днем ожидаются грозы, ветер с порывами до 16 м/с. В темное время суток температура воздуха составит +3…+8, днем потеплеет до +19…+24. В среду ветер усилится до 17 м/с, ночью пройдут кратковременные дожди, в дневные часы грозы. Ночью столбики термометров покажут +5….+10, в светлое время суток +13…+18, местами до +23.

В Тюмени в понедельник и вторник осадки не ожидаются. Сегодня максимальная температура воздуха составит +18…+19, во вторник к полудню столбики термометров поднимутся до +24…+25.

В среду, 22 мая, резко похолодает до +11…+13 и пойдет дождь. В четверг и пятницу, 23 и 24 мая, столбики термометров днем и вовсе не поднимутся выше +10, ночью опустятся до 0…-1 Прохладная и дождливая погода сохранится и в субботу. Потеплеет только в воскресенье — по прогнозам синоптиков воздух в этот день прогреется до +15…+16.

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