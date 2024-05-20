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В ДТП на трассе в Тюменской области погиб человек

В ДТП с грузовиком на тюменской трассе погиб пожилой мужчина

20 мая 2024, 05:02
Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП на трассе в Тюменской области погиб человек

Авария произошла минувшим вечером на 70 километре дороги Ялуторовск — Ярково. Столкновение было такой силы, что грузовой фургон вылетел в кювет.
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 67-летний водитель «ЗАЗ Шанс» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фургоном. Мужчина скончался на месте аварии. Установлено, что он проживал в селе Каскара Тюменского района. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Ишимом большегруз раздавил легковушку. 77-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Погибшие#Аварии
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