В ДТП с грузовиком на тюменской трассе погиб пожилой мужчина

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 67-летний водитель «ЗАЗ Шанс» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фургоном. Мужчина скончался на месте аварии. Установлено, что он проживал в селе Каскара Тюменского района. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Ишимом большегруз раздавил легковушку. 77-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы.