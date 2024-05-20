В ДТП с грузовиком на тюменской трассе погиб пожилой мужчина

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 67-летний водитель «ЗАЗ Шанс» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фургоном. Мужчина скончался на месте аварии. Установлено, что он проживал в селе Каскара Тюменского района. Все обстоятельства аварии выясняются.