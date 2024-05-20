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В Тюмени за взятку преподавателю ТИУ посредника оштрафовали на 180 тысяч рублей

Тюменца поймали на даче взятки преподавателю ТИУ

20 мая 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Тюмени за взятку преподавателю ТИУ посредника оштрафовали на 180 тысяч рублей

31-летнего жителя Тюмени оштрафовали на 180 тысяч рублей за попутку взятки через посредников. К мужчине обратился студент Тюменского индустриального университета, накопивший долги по нескольким предметам.

Должнику грозило отчисление из вуза — о своей нелегкой жизни студент пожаловался знакомому. Последний предложил помощь и сообщил, что для решения проблемы требуются деньги. 20 тысяч — за оценку по вышей математики и 32 тысячи — по информационным технологиям.

Должник оформил бегунки на двух преподавателей, перевел деньги на счет своего «благодетеля» и отдал ему свою зачетную книжку. Но осенью приятель сообщил беззаботному студенту о том, что с оценкой по информатики оказать помощь не сможет, так как преподаватель ушел в отпуск и вернул при личной встрече деньги, бегунок и зачетную книжку.

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Известно, что все телефонные переговоры контролировали оперативники экономической безопасности, что частично послужило доказательством совершенного преступления. Суд оштрафовал мужчину на 180 тысяч рублей. По решению суда выплаты растянутся на один год восемь месяцев равными частями по 9 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени экс-руководителя Винзилинского психоневрологического интерната отправили в тюрьму на 3 года за взятки и превышение должностных полномочий.

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