Тюменца поймали на даче взятки преподавателю ТИУ

Должник оформил бегунки на двух преподавателей, перевел деньги на счет своего «благодетеля» и отдал ему свою зачетную книжку. Но осенью приятель сообщил беззаботному студенту о том, что с оценкой по информатики оказать помощь не сможет, так как преподаватель ушел в отпуск и вернул при личной встрече деньги, бегунок и зачетную книжку.