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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Тюмени таксисты отказываются возить пассажиров с окраин города

Таксисты отказываются возить пассажиров с окраин Тюмени

20 мая 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени таксисты отказываются возить пассажиров с окраин города

На решение таксистов не влияют даже повышенные коэффициенты. Из-за этого стоимость поездки может вырасти в несколько раз.
Сюжет
Таксист

В Тюмени некоторые таксисты отказываются принимать заказы из спальных районов и СНТ. Об этом владелец одного из таксопарков рассказал Ura.ru.

«Зачастую не помогают даже повышенные коэффициенты на поездки из отдаленных микрорайонов. Таксисты просто отказываются брать заявки с дальней подачей автомобиля. Поэтому иногда пассажирам приходится ждать автомобиль по 30-40 минут», — рассказал анонимный собеседник.
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Он добавил, что из-за таксистов-отказников стоимость поездки может вырастать в разы, так как цена услуги растет до тех пор, пока водитель не найдется.

Ранее таксист рассказал «Нашему городу», чем отличаются пассажиры, выбирающие тот или иной тариф. По его словам, «экономом» пользуются самые капризные тюменцы.

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