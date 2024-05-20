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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Тюмени меньше чем за полгода цены на морковь выросли почти в два раза

По цене фруктов: популярный корнеплод подорожал в Тюмени в два раза

20 мая 2024, 05:55
Фото: 1MI

В Тюмени меньше чем за полгода цены на морковь выросли почти в два раза

С 41 рубля до 71 рубля 69 копеек выросла с начала года .Стоимость популярного корнеплода, моркови, в Тюменской области. Такие данные предоставил Росстат. «Наш Город» решил выяснить — сколько стоит килограмм данного овоща в магазинах Тюмени и почему корнеплод так резко подорожал.

От 55 до 210 рублей за килограмм

В гипермаркете «Метро» килограмм моркови продают за 55 рублей 90 копеек, мытая стоит в два раза дороже — 114 рублей за килограмм. Для сравнения, килограмм яблок стоит 100 рублей, апельсинов — 90 рублей, бананов — 139 рублей.

В «Ленте» эконом-вариант корнеплода продают совсем не по бюджетной цене — 70 рублей 95 копеек, 600 граммов мытой моркови стоит 126 рублей 39 копеек, килограмм мытой в пакете — 114 рублей по акции, без акции — 151 рубль, на развес мытый корнеплод продают по цене 105 рублей.

В «Ашане» за килограмм моркови «эконом» придется отдать 68 рублей, за кило мытой — 90 рублей. В «Окее» стоимость варьируется от 68 рублей за «эконом» до 104-119 за чистый корнеплод. В «Перекрестке» овощ продают за 96 рублей («эконом» варианта там нет в наличии).

В «Пятерочке», «Монетке» и «Магните» — от 73 рубля 59 копеек до 80 рублей стоит килограмм мытого корнеплода, 62 рубля — килограмм обычной моркови.

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Почему на морковь резко выросли цены

По словам тюменского экономиста, доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, вероятнее всего, на рост цен влияние оказали издержки производства, затраты на хранение корнеплода и завоз на российский рынок импортной моркови.

«У нас каждый год овощи дорожают. Почему на морковь так резко увеличились цены — непонятно. Возможно, аграрии продолжительное время не поднимали их, а сейчас решили увеличить. Вероятнее всего, причиной послужило увеличение расходов на транспортировку и хранение корнеплода», — пояснил «Нашему Городу» Иван Вилков.

Заметим, что в Тюмени в этом году подорожала не только морковь — цены на картофель выросли более чем на 181%. Сегодня килограмм этого овоща в среднем в магазинах областной столицы стоит более 76 рублей, тогда как в январе — 27 рублей.

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