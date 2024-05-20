По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени

От Сказочного бульвара мчим к Цветному. Как и на московском Цветном, здесь есть цирк, а вокруг все, чтобы порадовать детей и взрослых после представления: множество кафе, всевозможные аттракционы и огромный фонтан. Что неудивительно, Цветной бульвар расположен на месте бывшего парка культуры и отдыха. Пешеходную зону реконструировали к 60-му дню рождения города. Бульвар расположен в самом центре, поэтому заодно присмотритесь, где погулять и что посмотреть, когда отправитесь на променад.