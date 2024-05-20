По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Что ни локация, так фрагмент из сказки. А яркие цвета вокруг сразу поднимут настроение. Но лучше выходить пораньше, маршрут «Бульварный» займет не меньше двух часов. Идеальным будет раннее утро, пока никого нет, так как вечером не протолкнуться. Здесь гуляют не только местные жители, но и гости города.
От Сказочного бульвара мчим к Цветному. Как и на московском Цветном, здесь есть цирк, а вокруг все, чтобы порадовать детей и взрослых после представления: множество кафе, всевозможные аттракционы и огромный фонтан. Что неудивительно, Цветной бульвар расположен на месте бывшего парка культуры и отдыха. Пешеходную зону реконструировали к 60-му дню рождения города. Бульвар расположен в самом центре, поэтому заодно присмотритесь, где погулять и что посмотреть, когда отправитесь на променад.
А пока легкой трусцой направляемся к Текутьевскому бульвару. Он расположен в Ленинском районе и идет вдоль улицы Республики, недалеко от Текутьевского кладбища. Бульвар назван в честь известного тюменского купца Андрея Ивановича Текутьева. Сквер засажен тополями, березами и елями. Некоторым из них более ста лет. Здесь маршрут заканчивается, можно перейти на размеренный шаг и погулять.