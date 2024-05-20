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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени

По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени

20 мая 2024, 13:44
Фото: 1MI
По бульварам: новый маршрут #Кудабежать по самым зеленым местам Тюмени
Хотите, чтобы день задался? Начните его на Сказочном бульваре в Тюмени. Разноцветное пространство прямо посреди жилого микрорайона — идеальное место для пробежки. И дорожки удобные, и по сторонам есть на что посмотреть.
Сюжет
Туризм

Что ни локация, так фрагмент из сказки. А яркие цвета вокруг сразу поднимут настроение. Но лучше выходить пораньше, маршрут «Бульварный» займет не меньше двух часов. Идеальным будет раннее утро, пока никого нет, так как вечером не протолкнуться. Здесь гуляют не только местные жители, но и гости города.

Фото: 1MI

От Сказочного бульвара мчим к Цветному. Как и на московском Цветном, здесь есть цирк, а вокруг все, чтобы порадовать детей и взрослых после представления: множество кафе, всевозможные аттракционы и огромный фонтан. Что неудивительно, Цветной бульвар расположен на месте бывшего парка культуры и отдыха. Пешеходную зону реконструировали к 60-му дню рождения города. Бульвар расположен в самом центре, поэтому заодно присмотритесь, где погулять и что посмотреть, когда отправитесь на променад.

Фото: 1MI

А пока легкой трусцой направляемся к Текутьевскому бульвару. Он расположен в Ленинском районе и идет вдоль улицы Республики, недалеко от Текутьевского кладбища. Бульвар назван в честь известного тюменского купца Андрея Ивановича Текутьева. Сквер засажен тополями, березами и елями. Некоторым из них более ста лет. Здесь маршрут заканчивается, можно перейти на размеренный шаг и погулять.

  • Дистанция: ≈ 9,9 км
  • Время прохождения: 1 час 45 минут в среднем темпе
  • Сложность: для опытных спринтеров
#Эмилия Шпилева#Видео#Тюмень#Туризм#Достопримечательности
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